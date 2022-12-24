陳福海首波內閣塵埃落定 都是老面孔以穩定為主

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海明天將走馬上任，副縣長一職確定將由前教育處長李文良（右）出任。（資料相片）記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海明天將走馬上任，副縣長一職確定將由前教育處長李文良（右）出任。（資料相片）記者蔡家蓁／攝影

金門縣長陳福海明天走馬上任，但內閣名單卻遲未公開，據了解，首波內閣僅5人，副縣長一職，將延攬金大教授李文良出任，秘書長由台南市環保局長謝世傑擔任；民政處長陳世保、觀光處長張瑞心、社會處長葉媚媚，3人都是縣府參議轉任要職，名單清一色都是老班底、老面孔，陳福海辦公室強調，新內閣先以穩定為主。

「新內閣，到底何時會出爐？」陳福海當選以來，內閣名單到底有誰，頗受關注，內閣未公布，主因是楊鎮浯任內的一二級主官，年齡偏年輕，且都符合銓敘資格，全部位子「卡死」，讓陳福海的內閣「難產」，首波內閣僅微幅調整，因陳福海認為，緊接著就是過年跟小三通復航，這兩件事比內閣更重要。

副縣長李文良現年50歲，是首波內閣中最年輕，其他局處首長年齡都在60歲上下，李文良為美國北科羅拉多大學教育博士，專長領域是教育，曾任金門大學總務長、主任祕書、教育處長，據了解，李文良在陳福海上屆任內曾出任教育處長，兩人互動良好。

秘書長一職，由現年62歲的謝世傑出任，謝曾任台南縣市合併前台南市長許添財任內的市府秘書長，並二度任環保局長；此外，他在陳福海上屆任內，曾任行政處長與金酒公司廈門董事長。

新任民政處長由陳世保出任。陳世保現年62歲，國立中興大學園藝學系碩士畢業，歷任縣畜產試驗所長、縣府工務處副處長、簡任秘書、民政處副處長、處長、參議等職務。

新任觀光處長張瑞心，現年60歲，銘傳大學觀光研究所畢業。78年金馬地區現職人員銓定資格考試丙等考試及格，98年中央暨地方機關公務人員薦任升等考試及格。歷任金門縣金沙、金湖鎮公所課長、工務處長、觀光處副處長、參議等職。

新任社會處長葉媚媚。葉媚媚現年62歲，國立台灣大學森林環境暨資源學系碩士畢業。歷任縣林務所技術員、技士、技佐、課長、所長、縣府建設處長、地政局長、參議等職。

據了解，首波內閣僅5人，派令明天才會下來，下午就會進行首長布達，其餘包括準衛生局長蔡建鑫、地政局長呂清福與金門日報社長陳榮昌等人，預計要1月份才會陸續公布。

金門縣政府新任秘書長將由台南市環保局長謝世傑出任，他同時也兼任金酒董事長。圖／讀者提供
金門縣政府新任秘書長將由台南市環保局長謝世傑出任，他同時也兼任金酒董事長。圖／讀者提供
金門縣政府新任觀光處長將由張瑞心出任，他在陳福海上屆任內曾出任工務處長。圖／讀者提供
金門縣政府新任觀光處長將由張瑞心出任，他在陳福海上屆任內曾出任工務處長。圖／讀者提供

內閣 陳福海 金門

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