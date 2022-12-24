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趙少康認了「為2024暖身」…拋藍辦初選時機點 點名這3人都很優秀

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
中廣董事長趙少康今天舉辦戰鬥藍感恩茶會。記者余承翰／攝影
中廣董事長趙少康今天舉辦戰鬥藍感恩茶會。記者余承翰／攝影

中廣董事長趙少康今舉行「戰鬥藍感恩茶會」，至少35位藍營不同世代政治人物都出席。趙少康受訪時不僅坦言是總統大選的「暖身」，也認為國民黨的總統人選應經美式初選並辯論，不過趙少康也強調不是鬆口要參選，他一直認為是「有比我合適人選就支持、沒有比我合適就自己出來」。

趙少康今在中廣大樓辦茶會，包括台北市長當選人蔣萬安、基隆市長當選人謝國樑、台南市議員謝龍介、這次代表國民黨參選屏東縣長的蘇清泉、立法委員賴士葆、台北市議員王鴻薇及徐巧芯等數十位地方議員都出席。

趙少康會前受訪時表示，辦茶會是選後感恩，也是希望團結、2024能政黨輪替、下架民進黨，把總統和立法院院長拿回、全面執政，他也強調下次大選應不僅是藍綠對決，而要是朝野對決，聯合下架民進黨，不然若綠營繼續執政，「兩岸會戰爭、能源不夠、經濟凋敝」，台灣沒前途。

趙少康也對國民黨總統人選提出看法，他認為大家問到的新北市市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘都優秀，但如果多人要爭取，就應經民主程序，辦初選來決定。

趙少康指出，人選「有沒有比我適合、要經過初選才知道」，他認為初選應舉行六都至少六場辯論，不僅是免費宣傳，也能讓候選人參考彼此政見、良性互動。

趙少康說，他是比較支持美式的初選，且民主程序之下，讓贏的光榮，輸的服氣支持贏家，且趙少康更回應提問表示，黨員意見應被重視，初選黨員民調至少要佔30%，如果明年三、四月開始初選，選到六、七月差不多。

趙少康也分析，侯友宜民調、支持度高，郭台銘則是買疫苗時出錢出力，被問到他個人優勢，趙少康則說不應自己講，但「做總統需要有國際觀、要有高度和主張」。

趙少康 國民黨 台北市長 郭台銘 侯友宜 朱立倫

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