籲勿落入執政的傲慢 藍資深北市議員：林奕華應馬上辭職

國民黨立委林奕華將擔任台北市副市長，但在明年2月才請辭立委，轉換至台北市政府擔任副市長，立委缺額因剩餘任期不足1年，依法不須再舉行補選，引發議論，國民黨內又有議員發聲。北市議會黨團書記長秦慧珠說，這有點讓大家覺得國民黨剛執政就落入執政的傲慢，林奕華應該要馬上辭職、馬上就職，讓立委選區馬上補選。

秦慧珠說，這事沒先和議員溝通，顯然這樣的決策過程，沒辦法取得大多數人、包括選民和議員的支持諒解，其實國民黨議員對這個也有意見，民意也有反對的聲音，對國民黨來講這件事是減分。

秦慧珠說，因為才罵民進黨不要有執政的傲慢，現在自己剛選上市長，就想怎麼做就怎麼做，副市長晚點就任，導致立委補選取消，這有點讓大家覺得國民黨剛執政就落入執政的傲慢，這件事國民黨來講，不支持的占多數，處理不夠周延，對國民黨是減分。

秦慧珠表示，她真的覺得林奕華應該馬上辭職，馬上就職，讓這個選區馬上補選，否則這件事對林奕華個人及國民黨來講，對萬安來講其實是減分的。

秦慧珠說，可能會有很多議員還沒就職就想搶林奕華那席，會讓大家覺得紛紛落跑，這是問題，不只是議員，其他的不分區立委也想選，也是個問題，一定有很多考量。

她說，還有，王鴻薇已經在打選戰了，這邊又再打選戰，兩邊選戰，市黨部可能沒有時間，主委黃呂錦茹也很辛苦，沒時間應付很多選戰，一定經過很多考量才做這決定，但這決定如果對國民黨加分是很好，沒有加分、沒減分的話也還好，但國民黨會被抓住小辮子一直打，就是扣分，當然不好，就目前的情況來看，對國民黨是不好的。