美國官員進駐行政、立法院 立委痛批干涉台灣內政

立委馬文君今天表示，美國會議員來台強賣台灣24架波音客機，數百位台積電工程師也送到美國，對台予取予求，美國還要派官員進駐行政院和立法院，插手台灣內政，她認為各政黨都應表態反對，否則形同喪權辱國，台灣難道自甘當兒皇帝？

馬文君說，美國國會對「2023財政年度撥款法案」的協商結果，未將20億美元無償軍援列入，改以軍事貸款方式提供，台灣必須在12年內償還貸款。

讓她難以忍受的是，外交部4月大內宣，「重量級」美國參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆來台，拜會蔡英文總統還大喊「我們是來支持我們所愛」、「我們是來支持台灣」。實際上卻是當面要求蔡英文購買波音787客機，外交部還掩耳盜鈴，將這段內容「消失」。

葛瑞姆回美後，宣揚已經賣給台灣24架波音787客機，8月華航就貼心如數通過新台幣1400億元，購買波音787客機，但也就是這位重量級議員葛瑞姆，這次反對提供台灣無償軍援，再度打臉蔡政府。

馬文君說，美國喊著愛台，卻對台灣予取予求，賣給台灣不需要的波音客機、要求護國神山台積電到美國設廠，甚至直接派官員進駐行政院和立法院，目的為何？蔡政府至今三緘其口，這種直接插手台灣政府和國會的手法，讓人匪夷所思，更擔心美國保護自身利益，損害台灣權益，未來立委是否暢所欲言，她要求政府應說清楚，美國官員要學習可到學校，不能任其進駐行政、立法院，任美國予取予求。