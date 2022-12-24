快訊

40多歲獨居男未打疫苗 「家中死亡一段時間」驗屍發現確診

T1聯盟／球迷注意！ 「魔獸」霍華德膝傷未來將主打主場

連3天疫情升溫！本土+17,949、境外+117、死亡+36 增幅16.1%

美國官員進駐行政、立法院 立委痛批干涉台灣內政

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君痛批美國派官員進駐行政院、立法院，干涉台灣內政，要求美國將手縮回去。圖／馬文君提供
立委馬文君痛批美國派官員進駐行政院、立法院，干涉台灣內政，要求美國將手縮回去。圖／馬文君提供

立委馬文君今天表示，美國會議員來台強賣台灣24架波音客機，數百位台積電工程師也送到美國，對台予取予求，美國還要派官員進駐行政院和立法院，插手台灣內政，她認為各政黨都應表態反對，否則形同喪權辱國，台灣難道自甘當兒皇帝？

馬文君說，美國國會對「2023財政年度撥款法案」的協商結果，未將20億美元無償軍援列入，改以軍事貸款方式提供，台灣必須在12年內償還貸款。

讓她難以忍受的是，外交部4月大內宣，「重量級」美國參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆來台，拜會蔡英文總統還大喊「我們是來支持我們所愛」、「我們是來支持台灣」。實際上卻是當面要求蔡英文購買波音787客機，外交部還掩耳盜鈴，將這段內容「消失」。

葛瑞姆回美後，宣揚已經賣給台灣24架波音787客機，8月華航就貼心如數通過新台幣1400億元，購買波音787客機，但也就是這位重量級議員葛瑞姆，這次反對提供台灣無償軍援，再度打臉蔡政府。

馬文君說，美國喊著愛台，卻對台灣予取予求，賣給台灣不需要的波音客機、要求護國神山台積電到美國設廠，甚至直接派官員進駐行政院和立法院，目的為何？蔡政府至今三緘其口，這種直接插手台灣政府和國會的手法，讓人匪夷所思，更擔心美國保護自身利益，損害台灣權益，未來立委是否暢所欲言，她要求政府應說清楚，美國官員要學習可到學校，不能任其進駐行政、立法院，任美國予取予求。

美國 馬文君 波音

延伸閱讀

影／南投蜜棗疑因暖冬「爛果長蟲」 農民欲哭無淚

輔導退伍官兵就讀這些大學 立委擔心官兵淪私校孤兒

僑胞營救柬埔寨受害國人 立委批卻讓他們參與國慶時淋雨

美國積壓對台軍售5785億 立委憂心如何保衛台灣

相關新聞

美國官員進駐行政、立法院 立委痛批干涉台灣內政

立委馬文君今天表示，美國會議員來台強賣台灣24架波音客機，數百位台積電工程師也送到美國，對台予取予求，美國還要派官員進駐...

桃園移工一站式服務中心啟動 勞動部：簡化程序

桃園「移工一站式服務中心」今天舉行啟動典禮。勞動部次長王安邦出席時說，除了簡化移工來台的行政程序，也希望透過這樣的計畫，...

綠中評會重申：正副議長選舉 任何跑票一律開除黨籍

全台縣市正副議長選舉將在25日登場，其中又以台南、高雄等地戰況激烈，不僅藍綠廝殺，綠營內部整合也出現問題。民進黨中評會主...

高虹安爭議風暴中就任！學者：挺不過、政治生命止步 挺過變「浴火鳳凰」

高虹安參選新竹市長，從戰學歷事件或是助理費爭議，無論選前或選後始終是外界關注焦點。而在12月25日全台縣市首長就職日之前，高虹安小內閣名單似乎也出現「亮點」。高虹安因國會助理費案被傳訊交保後，宣布新竹市副市長將由高檢署檢察官蔡麗清出任，引發外界諸多揣測，對此，高虹安表示延攬女檢察官蔡麗清任竹市副市長與自身官司無關。

國學底子讚！郭台銘16字古文嗆政府 「禽獸食祿」真正涵義曝光

鴻海集團創辦人郭台銘近日因BNT次世代疫苗而怒批政府，表示過去購買BNT疫苗時屢次受到政府阻擋，指出目前國內成人的BNT疫苗數量不足，後續遭到衛福部長薛瑞元嘲諷是「BNT推銷員」。郭台銘隨後在臉書發文，以「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」 16字古文回應此事，此段文字也引起許多人好奇，在網路上造成熱議。

馬挺核能 諷「美花美花瞞天下」

蔡政府二○五○淨零碳排迫在眉睫，近年國內多次跳電也引發「缺電」疑慮。前總統馬英九昨天抨擊政府反核知錯不改，淨零碳排路徑排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。