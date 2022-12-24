國學底子讚！郭台銘16字古文嗆政府 「禽獸食祿」真正涵義曝光
image source: FB／郭台銘
文／蔡瓅萱
鴻海集團創辦人郭台銘近日因BNT次世代疫苗而怒批政府，表示過去購買BNT疫苗時屢次受到政府阻擋，指出目前國內成人的BNT疫苗數量不足，後續遭到衛福部長薛瑞元嘲諷是「BNT推銷員」。郭台銘隨後在臉書發文，以「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」 16字古文回應此事，此段文字也引起許多人好奇，在網路上造成熱議。
取自《三國演義》典故 郭台銘16字借古諷今
「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。」出自於《三國演義》，為孔明在第93回「姜白約歸降孔明 武鄉侯罵死王朗」中所說的一段話，原文如下：
孔明在車上大笑曰：「吾以為漢朝大老元臣，必有高論，豈期出此鄙言！吾有一言，諸軍靜聽：昔桓、靈之世，漢統陵替，宦官釀禍；國亂歲凶，四方擾攘。黃巾之後，董卓、傕、汜等接踵而起，遷劫漢帝，殘暴生靈。因廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。狼心狗行之輩，滾滾當朝；奴顏婢膝之徒，紛紛秉政。以致社稷邱墟，蒼生塗炭。吾素知汝所行！世居東海之濱，初舉孝廉入仕。理合匡君輔國，安漢興劉；何期反助逆賊，同謀篡位！罪惡深重，天地不容！天下之人，願食汝肉！」「今幸天意不絕炎漢，昭烈皇帝繼統西川。吾今奉嗣君之旨，興師討賊。汝既為諂諛之臣，只可潛身縮首，苟圖衣食；安敢在行伍之前，妄稱天數耶！皓首匹夫！蒼髯老賊！汝即日將歸於九泉之下，何面目見二十四帝乎！老賊速退！可叫反臣與吾共決勝負！」
王朗聽罷，氣滿胸膛，大叫一聲，撞死於馬下。後人有詩讚孔明曰：兵馬出西秦，雄才敵萬人。輕搖三寸舌，罵死老奸臣。
這段話原先為孔明用以批評東漢末年朝政亂象，如今郭台銘取其中16字借古諷今。「廟堂」在古文中有「朝廷」之意，指稱朝廷官員皆為「朽木」，拿取奉祿者都是「禽獸」， 批評政府的意味顯而易見。更有網友找出下文的「心狗行之輩，滾滾當朝；奴顏婢膝之徒，紛紛秉政」，表示郭台銘已經「很客氣」。
郭台銘以《三國演義》典故諷刺政府，也引來許多網友留言，不少人紛紛表示：「郭董說得好」、「寥寥數語，道盡社會心聲」，甚至還有人留言「支持郭董選總統」。不過也有人不以為然，「開始發文動作了，看來準備參選了」、「終於肯為中國富士康的員工發聲了」、「這是在罵習近平嗎」。
馬英九讚「國學底子不錯」 「廟堂之上」單週聲量突破2萬筆
對此，薛瑞元也做出回應，表示自己「沒有對號入座」，據《TVBS新聞網》報導，馬英九在今（23）日出席「中華民國核能學會第32屆第3次會員大會」時，對於郭台銘以《三國演義》內文嘲諷政府一事表示「郭台銘的國學底子不錯」。
此事在網路上引發熱烈討論，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，關鍵詞「廟堂之上」近一週的網路聲量高達24,427筆，在郭台銘發布臉書貼文的當日（12月21日）達到聲量高峰，不只在社群上有許多討論，也有不少新聞媒體報導，短短一日內網路聲量就飆破1萬筆。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年12月16日至2022年12月22日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『廟堂之上』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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