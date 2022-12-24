林奕華不辭立委沒收民主選舉？許淑華：藍機關算盡

台北市長當選人蔣萬安明天就職，另一位副市長由市政交接團隊召集人、國民黨立委林奕華出任，但會到明年2月再轉換至北市府服務，立委缺額不再補選，引發熱議。民進黨台北市議員許淑華表示，蔣萬安選市長就願意請辭，林奕華為什麼要拖到2月？把台北市民、大安選民當傻子？不要用這種機關算盡的態度，選民不會支持。

許淑華認為，林奕華是適合的副市長人選，現在就要請辭立委，而不是先預留自己位子，補好補滿，充滿算計，國民黨這次選舉，在台北市這一局很穩定，可是也不應該拿選票開玩笑，選民是支持林奕華立委，要當副市長，應該先請辭補選。

許淑華說，避補選就是沒收民主選舉制度，機關算盡的政治操作，讓一個立委職荒廢無法補選，是非常惡劣的行為， 林奕華有條件當副市長，她也願意支持她，但不要讓大安區沒有立委服務，這是非常惡劣的行為，不要沒收選舉權。

至於外界認為不分區立委曾明宗也可以做選服，許淑華表示，不分區立委對地方結構完全不了解，應該是落實選舉政見，不是拿不分區來搪塞，太欺負選民，選民投的不是曾明宗；她說，中山、北松山立委正在補選，時間這麼短，還是認真進行，這就是民主機制。