快訊

博客來遭疑「假承攬真僱傭」 勞動部要查

不解雇清潔婦了！博客來緊急開會決議：溝通不足 將改僱傭關係

衛曉明3校把考卷變學習單？家長焦慮：成了白老鼠

林奕華不辭立委沒收民主選舉？許淑華：藍機關算盡

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員許淑華。記者黃義書／攝影
台北市議員許淑華。記者黃義書／攝影

台北市長當選人蔣萬安明天就職，另一位副市長由市政交接團隊召集人、國民黨立委林奕華出任，但會到明年2月再轉換至北市府服務，立委缺額不再補選，引發熱議。民進黨台北市議員許淑華表示，蔣萬安選市長就願意請辭，林奕華為什麼要拖到2月？把台北市民、大安選民當傻子？不要用這種機關算盡的態度，選民不會支持。

許淑華認為，林奕華是適合的副市長人選，現在就要請辭立委，而不是先預留自己位子，補好補滿，充滿算計，國民黨這次選舉，在台北市這一局很穩定，可是也不應該拿選票開玩笑，選民是支持林奕華立委，要當副市長，應該先請辭補選。

許淑華說，避補選就是沒收民主選舉制度，機關算盡的政治操作，讓一個立委職荒廢無法補選，是非常惡劣的行為， 林奕華有條件當副市長，她也願意支持她，但不要讓大安區沒有立委服務，這是非常惡劣的行為，不要沒收選舉權。

至於外界認為不分區立委曾明宗也可以做選服，許淑華表示，不分區立委對地方結構完全不了解，應該是落實選舉政見，不是拿不分區來搪塞，太欺負選民，選民投的不是曾明宗；她說，中山、北松山立委正在補選，時間這麼短，還是認真進行，這就是民主機制。

台北市長 林奕華

延伸閱讀

林奕華出任台北市副市長2月才到職 藍議員：是比較奇怪啦

林奕華明年2月接蔣萬安副市長 綠營齊轟：落跑、算計

林奕華2月就任北市副市長避補選 阮昭雄：最糟安排

林奕華接北市副市長「兩職位恐空窗」 綠委批只想政治利益

相關新聞

林奕華不辭立委沒收民主選舉？許淑華：藍機關算盡

台北市長當選人蔣萬安明天就職，另一位副市長由市政交接團隊召集人、國民黨立委林奕華出任，但會到明年2月再轉換至北市府服務，...

蘇貞昌說「35萬公務員中難免有敗類」 蔣萬安：不應打擊士氣

監察院長陳菊今率監委巡察行政院會議，行政院長蘇貞昌致詞時表示，沒有100分的政府，還有很多地方做不夠好，也將深刻檢討選舉...

「支持比我適合的人」選2024 趙少康點名郭台銘

二○二四年總統大選人選受矚目，中廣董事長趙少康去年曾表態有意參選總統，昨他鬆口表示，願意支持比他適合的人，「鴻海創辦人郭...

馬挺核能 諷「美花美花瞞天下」

蔡政府二○五○淨零碳排迫在眉睫，近年國內多次跳電也引發「缺電」疑慮。前總統馬英九昨天抨擊政府反核知錯不改，淨零碳排路徑排...

恩恩案 監院糾正侯市府 未彈劾

「恩恩案」在監察院的調查結果出爐。監院廿一日糾正新北市政府相關單位，但並未提出彈劾，預計下周對外說明。

政治算計卡「時間差」 帶職參選、當選何時辭職眉角多

九合一選舉落幕，扣除當選台北市長的蔣萬安於選前已請辭立委，其餘三名立委轉戰縣市長的恰巧藍綠白各一人，分別為國民黨南投縣長當選人許淑華、民進黨屏東縣長當選人周春米、民眾黨新竹市長當選人高虹安，因周、高兩人為不分區立委，不須補選，由各政黨不分區名單排序遞補；許淑華為南投區域立委，依規定請辭三個月內須完成補選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。