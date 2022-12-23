南市紛擾不斷 黃偉哲臉書發文：深切檢討 重拾民眾信心

台南學甲爐渣案、88槍事件、台南市議長選舉和台南市經發局長陳凱凌爆貪瀆弊案遭聲押等，紛擾不斷，民進黨副秘書長林飛帆臉書指台南過去的光榮感因這些黑幕消失殆盡，他點名台南市長黃偉哲應該出面整頓市政。

黃偉哲在臉書發文，指針對九合一選舉表現不夠好，願意從台南市開始檢討起，經發局前局長陳凱凌涉案，全力支持檢警辦案，對於即將到來的台南市議長的選舉糾紛，也要求警察局務必保護每一位議員人身安全，讓選舉平和、民主、公開、透明。

網友褒貶都有，有人不滿台南被搞的烏煙瘴氣，有人痛心繼續內鬥4年後政權就被國民黨拿走，也有留言，這次終於反應有快一點了！檢討要短時間有成效，不要讓支持者再失望了。有人說黃市長身為台南的首長應該做好榜樣，不要讓市民失望了！許多人留言加油，希望市長不要辜負台南市民的期望！