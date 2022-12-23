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南市爆貪瀆弊案紛擾不斷 黃偉哲發文：深切檢討 重拾民眾信心

南市紛擾不斷 黃偉哲臉書發文：深切檢討 重拾民眾信心

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲臉書發文自我檢討。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲臉書發文自我檢討。圖／取自黃偉哲臉書

台南學甲爐渣案、88槍事件、台南市議長選舉和台南市經發局長陳凱凌爆貪瀆弊案遭聲押等，紛擾不斷，民進黨副秘書長林飛帆臉書指台南過去的光榮感因這些黑幕消失殆盡，他點名台南市長黃偉哲應該出面整頓市政。

黃偉哲在臉書發文，指針對九合一選舉表現不夠好，願意從台南市開始檢討起，經發局前局長陳凱凌涉案，全力支持檢警辦案，對於即將到來的台南市議長的選舉糾紛，也要求警察局務必保護每一位議員人身安全，讓選舉平和、民主、公開、透明。

網友褒貶都有，有人不滿台南被搞的烏煙瘴氣，有人痛心繼續內鬥4年後政權就被國民黨拿走，也有留言，這次終於反應有快一點了！檢討要短時間有成效，不要讓支持者再失望了。有人說黃市長身為台南的首長應該做好榜樣，不要讓市民失望了！許多人留言加油，希望市長不要辜負台南市民的期望！

黃偉哲臉書全文

有三件事要鄭重跟大家報告：

第一，針對九合一選舉，黨內表現得不夠好是事實，如同賴副總統和陳代理主席所說，所有黨公職，包括我在內都有責任，我也願意從台南市開始檢討起。

第二，關於經發局陳前局長的涉案部分，我們全力支持檢警調的辦案，對於台南市政府的局處首長，我已要求必須簽署廉政公約，自我約束、也讓全民監督。

第三點，針對台南市議長的選舉糾紛，我已請警方務必加強保護每一位議員的人身安全，不容許任何威脅、恐嚇的行為。

支持檢調偵辦、毋枉毋縱，我們也會更努力，重拾民眾信任。

台南市長 九合一選舉 黃偉哲

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