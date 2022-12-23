賴清德彰化政見會 黨員轟司法、治安和同婚制度導致敗選

副總統賴清德參選民進黨主席與黨員對話第三站，今晚在彰化舉辦，支持者踴躍發言，也砲聲隆隆，許多黨員認為司法無法讓人民信服，殺人詐騙案件太多等治安問題讓人失望，福興鄉李姓黨員提高聲量指出，警政、民生、國防外交，政府每樣都做得零零落落，尤其司法沒改進，「殺人沒最交保，被殺的死好，這就是我們的政府。」群眾鼓掌贊同。

賴清德政見發表會今天在鹿港亞太渡假村，湧進約700名支持者，座位不夠坐，現場發言不斷，第一名老翁有備而來，拿出小抄指出，主持人說改進是要為了未來子孫，但民進黨的同婚制度未來怎會有子孫？違反社會風俗不讓人接受，加上社會治安不好，社會拿刀殺人案件多，被害人沒有人權，讓人民對政府不滿。

多名黨員提到國家定位不夠清楚，人民怕戰爭造成失敗結果，一名從巴西返鄉投票的黨員說，前總統馬英九提出的「票投民進黨明天上戰場」，民進黨沒有正面回應導致輿論發酵，應該回應「票投國民黨，明天變共產黨。」

也有黨員指出，以前提名參選人有初選機制，這次黨主席蔡英文自己提名、臨時徵召，太過倉促，應該要有制度。彰化第八選區縣議員以最高票當選的新人洪子超也說，縣市長提名要提早，他選前一天拜票，還有人不認識候選人黃秀芳，「這次不是母雞帶小雞，是小雞為民進黨在犧牲打。」

彰化市快官里長李坤金說，他是民進黨彰化縣第一個里長，但有感現在基層人不夠，應該要栽培年輕人，無論是村里長、代表都要有年輕人參選。

賴清德說，今天很寒冷，大家不是為了一起取暖或一起流淚，黨員有的建議很嚴厲，但知道愛之深責之切，有人說這次提名太倉促，他為此來10多次，有時還提早來，因很捨不得黃秀芳臨危受命擔起責任，這樣的精神還是要給她鼓勵，雖然難過還是要接受結果，這就是民主精神，但要深切檢討自己，做不夠、做錯的地方要檢討，「國民黨可以做錯民進黨不能做錯，國民黨黑、民進黨不能黑，因社會對民進黨的期待特別深。」

賴清德也說，這次獲得教訓是要更加團結，好好顧民生，關心基層，特別是艱苦人，各級民意代表都要盡量提出對策，他也提到司法是社會正義最後一條防線，司法若可以保護善良，社會才會好，治安好百姓才能被保護。

賴清德最後表示，失敗但不能失志，民眾認為薪資不符合期待，總統蔡英文會召開國安會議檢討經濟問題，讓人民生活變好，明年黨主席選舉他呼籲黨員踴躍出來投票，他承諾會重新擦亮民進黨招牌、團結黨內，擴大和社會對話，現場黨員給予熱烈掌聲。