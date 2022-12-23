民眾黨團辦公聽會討論植物醫師法 醫界籲勿濫用名詞

立院上月初審通過植物醫師法草案，引發醫界一片譁然，包括西醫、中醫、牙醫等三大醫師公會都反彈，認為「醫師」一詞被濫用，混淆醫師專業。民眾黨立院黨團今舉行公聽會，盼在進入二讀程序前，廣納各界意見。

民眾黨立院黨團主任陳琬惠表示，台灣加入WTO後，農產品市場大開，輸入的產品種類與來源日趨多元，植物有害生物隨貨品傳入台灣的風險大幅提升；加上台灣地形、氣候獨特，各類有害生物生長繁殖，一旦境外高風險植物、有害生物入侵，恐嚴重危害本國的經濟作物，急需建立植物保護師的專業制度。

民眾黨立院總召邱臣遠表示，因為對「醫師」名詞的討論沒有共識，行政院也未出院版，今舉辦公聽會，就是希望藉由這個討論平台，傾聽各界看法。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明表示，美國加州有植物保護師制度，日本有植物保護技術士制度，皆符合該相關專業業務內容，採用「植物保護師」、「蟲害控制顧問」等名詞，醫界支持建立植物保護制度，但認為不應使用「醫師」一詞。

周慶明說，唐朝文獻指醫師是「替人治病的人」，醫師法也規定醫師資格是「經醫師考試及格並依該法領有醫師證書者」，認為「植物醫師」不妥，容易誤導民眾，造成民眾混淆，批「如果幫植物看病、保護植物的叫植物醫師，那修馬路的，是不是也可以叫馬路醫師」，雖然植物保護是重要議題，但有很多名詞可以替代，不應使用「醫師」一詞。

中華民國基層醫療協會常務理事沈高輝說，並不是否認專業，但不該濫用「醫師」名詞，否則恐造成民間醫療素質下降，「好不容易把密醫一網打盡，現在又來混淆視聽」。

邱臣遠說，各方醫界訴求清楚，就是希望不要混淆醫師專業，跟在國考上的定義，或許未來主管機關在院版中，可以改用「植物保護師」、「植物治療師」、「植物診療師」等名稱，相信也能體現專業性，請主管機構再研議，民眾黨團也會將各版本再整理一次，和各黨團討論。