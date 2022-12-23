民進黨年輕選票流失 賴清德到鹿港與青年座談

副總統賴清德參選民進黨主席「向黨員報告」第三站今到彰化，會前先到鹿港鎮復興路禾火食堂青創基地與青年座談，10名青年分享在彰化創業經驗，有人提到應要對在地文化有自信，也有青年認為除了幫助返鄉青年，應該也要關注留鄉青年，地方有領頭羊才能讓更多人願意在地築夢。

民進黨檢討2022年大敗原因之一沒有回應青年需求，今天到鹿港創業者座談，賴清德開門見山表示想了解青年創業的困難，政府給的幫助有沒有到位，尤其疫情期間是否對小資本創業者有幫助，以及想知道青年對未來的想像。

彰化市SKINNY CAFE瘦子咖啡老闆黃俊堯說，疫情期間實際上人事成本增加，但因營收與往年差不多，並未達到紓困標準，他說因為「惜情」自己是留鄉青年，希望自己變強讓別人願意回鄉一起在家鄉打拚，政府補助只是短期的配套，但地方更需要的是領頭羊帶領。

鹿港囝仔文化事業公司負責人張敬業說，因地方補助款相較金額較小，創業過程的計畫大都是向中央申請補助，但鎮公所會提給案子執行，算是較為淺層的合作，他認為在非都會區要留住創造性人才較困難，還需要繼續努力。

賴清德花較多時間傾聽青年意見，1小時座談尾聲他提到，現在各地推動的地方創生與他當行政院長時有關，2019年他訂為地方創生元年，目的是希望協助各地青年人留下、回鄉，能夠在地追夢，不讓家鄉衰退下去，甚至可以發展起來。

他也說，前縣長魏明谷過去參選彰化縣長前曾帶隊到台南請益他，當時他建議可仿效台南安平港國家歷史風景區的推動模式，因此催生後來的鹿港歷史國家風景區，他當行政院長時也核給彰化70多億元經費，賴清德建議現場青年應該善用此計畫，並邀請無論哪個黨籍的首長來，聽他們簡報，了解地方的需求。

賴清德也以台南經驗引用文學家葉石濤的文字鼓勵彰化青年，打造一個「適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方。」