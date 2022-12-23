民眾黨中評會主委指「黨機器介入黨團很深」 邱臣遠：尊重

民眾黨中評會主委林恕暉昨拋三千字離職文吐心聲，指民眾黨黨機器介入立院黨團運作深，市府、立院、黨三方經常無法協同作戰，黨內部分人為了爭權、不惜扯後腿，不斷透過媒體放消息惡鬥，製造黨內矛盾；民眾黨立院總召邱臣遠今下午說，尊重各人看法和心情，對一起打拼過的夥伴都給予祝福。

邱臣遠今下午在「植物醫師法草案」公聽會開始前接受媒體聯訪，他表示，民眾黨成立三年以來，歷經創黨、接觸立院運作、參與選戰，大家都很辛苦，也各有各的心情和情緒，尊重個人發言。

林恕暉指民眾黨機器介入黨團過深，邱臣遠說，民眾黨成立三年亦步亦趨、如履薄冰地經營黨務和參與公共事務，所有同仁都付出心力跟努力，過程中每個人都有自己的看法和角度。尊重林恕暉的看法，但林的心情分享並非全面性的客觀看法，僅是個人心情。