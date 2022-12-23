有意角逐2024大選 趙少康「解決缺電」提3主張：重新評估核四

中廣董事長趙少康今在臉書發文表示，任何角逐2024總統的人都不可迴避缺電問題，如果自己選總統，他主張核二廠、核三廠延役，請國內外專家重啟核四廠評估，並且評估核一廠轉為SMR（小型模組反應爐）可行性。

趙少康近來動作頻頻，明天也在中廣大樓舉辦「戰鬥藍感恩茶會」，出席名單橫跨不同世代、至少35位藍營政治人物，包括台北市長當選人蔣萬安、基隆市長當選人謝國樑、台南市議員謝龍介、這次代表國民黨參選屏東縣長的蘇清泉、立法委員費鴻泰及賴士葆、台北市議員王鴻薇及徐巧芯等。

趙少康在文中指出，「缺電」已影響企業在台投資規畫以及民眾生活品質，「如果我選總統」，針對解決缺電有三大具體主張：

一、核二廠、核三廠延役 二、核四廠請國內外專家重啟評估 三、評估核一廠轉為SMR（小型模組反應爐）可行性

趙少康表示，沒有一個發電方式是完美的，過去他反核，但現在情勢變更，因為「兩害相權取其輕」，當缺電成為台灣的大問題，同時空汙惡化導致罹患肺腺癌的人越來越多時，核能成為不得不的選擇。多元、穩定、經濟、乾淨、安全是選擇的條件。

趙少康指出，至於核廢料處理，在核電廠現地安全掩埋是各國普遍作法，但是核二廠乾式貯存場因水土保持不符要求，被新北市府打回票，而希望廢核的經濟部就順勢不積極溝通改善，導致核二廠被迫提前停機。

他自己是工程師出身，以工程角度專業評估，水土保持等缺失都可以克服，他認為「問題在新北市府跟經濟部互踢皮球」，讓問題擱置。

趙少康更表示，台電工會已發函警告「備轉容量逐年遞減，僅憑電力調度及調節技術機制因應，現在電網負荷猶如走鋼索」，第一線的台電員工最知道台灣有多缺電，基層已經盡力，現在很多大廠動不動被降頻、降壓，甚至被迫暫停生產或減產，這樣的環境誰敢來投資？未來台積電用電會佔總用電的12.5%，電又要從哪裡來？

趙少康文中說明，因天然氣價格上漲，台電前十個月已經虧損1725億，超過實收資本額3300億的一半，應該要破產了，民進黨政府不敢讓台電破產，只好把台電資本額從4000億增資為6000億。

但明年預估要繼續虧損2785億，民進黨挖了一個無底洞耗損台灣財力，這樣叫愛台灣？「是一個不負責任的政黨及政府」

趙少康強調，「如果我選總統」，一定主張在確保安全與供電穩定前提下，繼續使用核電，並持續研究SMR可行性，且2024總統大選，用不用核電是有意大位者不可迴避的問題，參選者的立場必須清楚表態。