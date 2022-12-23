2024迫在眉睫籲在野黨聯合 趙少康：目標是把民進黨拉下來

2024年總統大選人選受矚目，中廣董事長趙少康表示，鴻海創辦人郭台銘是好的人選，希望越來越多人出來越好，多多益善，目標是把民進黨政府拉下來，若民進黨政府繼續幹，是台灣的災難。

趙少康今天參加中華民國核能學會第32屆第3次會員大會；近期郭台銘因為BNT疫苗槓上衛福部長薛瑞元，並以「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」暗諷，雙方隔空交火。

趙少康說，他(郭)一定是有感而發，他當時率先呼籲，帶頭、身體力行去買了1500萬劑BNT，也引起台積電、慈濟一起合作，當時1500萬劑對台灣當時滿重要的，「很合理嘛」，他媽媽打了三劑BNT，覺得第四劑打別的不放心，事實上，很多青少年也是這樣，當時學校打的是BNT，加強劑希望打同樣的，這是人之常情。

趙少康表示，講他(郭)是推銷員，衛福部長太過頭了，那就是完全沒有一個部長的格調，他(郭)回擊禽獸朽木，是「剛好而已」。

此事，行政院長蘇貞昌出面緩頰；趙少康說，蘇貞昌是兩方各打50大板，這當然不合理，薛瑞元是先攻擊別人，而且有樣學樣，蘇貞昌在立法院罵立委不也是這樣嗎？有時候跟罵兒子一樣，蘇貞昌自己已經沒有一個做院長的樣子，部長有樣學樣也沒有做部長的樣子，蘇貞昌沒有資格出來指三道四，應該叫薛瑞元不要幹了、下台，這才是政務官應該負的責任。

趙少康說，郭台銘最近比較積極，大家會揣測是否是因為2024靜極思動，因而起心動念，他不知道，就算是，也很正常；因為上次沒成功，這次再接再厲也很正常，所以未來(2024)可能會滿熱鬧的，整個政情變化會滿有趣的，值得觀察。

媒體提問，郭會是2024好的人選嗎？趙少康說，「當然是一個好的人選」，我們希望越多好的人出來越好，多多益善，最怕大家都不出來，目標是把民進黨拉下來；民進黨繼續搞下去，兩岸也會有戰爭，能源也會缺乏，越來越貴、越來越缺電，問題很大；民進黨繼續幹，是台灣的災難；所以在野要聯合起來，把民進黨拉下來，讓它不能繼續執政。