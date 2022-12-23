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馬英九諷王美花反核：「美花美花瞞天下」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
前總統馬英九今天引用媒體社論，諷刺經濟部長王美花「美花美花瞞天下」。記者彭宣雅／攝影
前總統馬英九今天引用媒體社論，諷刺經濟部長王美花「美花美花瞞天下」。記者彭宣雅／攝影

台灣是否缺電，加上2050淨零碳排迫在眉睫，屆時將使缺電危機更難解決，中華民國核能學會今天召開第32屆第3次會員大會，前總統馬英九表示，以核養綠是正確的做法，核一、核二應該延役，核四重啟，全球支持核能，以核養綠、以核減碳。

他說，台灣不缺技術、資金與人才，但缺乏知錯能改的政府，既然不能改，只有換政府才能救台灣，否則會一步步沉淪；民進黨政府反核能，是全世界先進國家都不會犯的奇怪錯誤， 他把歌曲「梅花」中「梅花梅花滿天下」改為「美花美花瞞天下」，藉以諷刺經濟部長王美花。

馬英九說，台灣6年發生5次大停電，為台灣帶來影響的嚴重，過去核電曾被打入冷宮，如今機會已出現，核能界出現小型模組化反應器（SMR），歐盟也把核電視為綠能，現在應好好推動。

他說，我國核能政策原地踏步，他任內重視能源問題，包括舉辦能源之旅、邀請部會首長、媒體高層了解能源現況，卸任後也關心這議題，但近6年來有5次大停電影響台灣，如台積電董事長劉德音提到電不夠；三三會會長林伯豐說把核能配比提升至30％，並呼籲開放企業興建SMR（小型模組化反應器）。

馬英九說，今年行政院提出2050淨零路徑，卻排除核能這很「不可思議」，民進黨政府就是意識型態做祟，無視台灣電網的脆弱，忽略台灣供電不穩，以核養綠，以核減碳，已經是全球的共識，否則2050淨零將成為天方夜譚。

馬英九表示，民進黨政府把2025年再生能源配比達到20%當作重要政策，但今年6月，經濟部長王美花已經公開承認，2025年再生能源發電量，只能占到15.27%，換句話說，這已經失敗跳票了，2025年，達成再生能源20%都做不到，憑什麼要在2050年達到淨零？全球在這看法都已經轉變，就是支持核能、以核養綠，以核減碳，這是全球共識。

他表示，今年2月24開打的俄烏戰爭延燒，顯示能源已經是戰略武器，國家安全息息相關，因此大家重視能源自主。

馬英九表示，不減碳世界可能會淪亡，但政府卻不願接受現實，寧可用上兆的再生能源取代核能，等於用率能取代綠能，他也引用媒體社論諷刺經濟部長王美花「美花美花瞞天下」。

馬英九 核能 再生能源

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