快訊

確診數連2天增逾2成！本土+1萬8965 境外+108 死亡+40

台灣人色色也專業！Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次

大逆轉！余邦彥退黨被慰留 竹市藍黨團支持選副議長

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市副議長余邦彥（右2）今天獲得藍營支持選副議長。本報資料照
新竹市副議長余邦彥（右2）今天獲得藍營支持選副議長。本報資料照

大逆轉！新竹市議會下屆正副議長選舉藍營部分話題持續延燒，副議長余邦彥在黨內假投票敗給議員陳慶齡後，昨天宣布退出國民黨，經過一夜溝通協調，陳慶齡今天宣布退出副議長選舉，余邦彥則同意慰留不退黨，黨團也達成共識支持余邦彥爭取連任副議長。

余邦彥選前因為倒戈支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，選前被罵「背骨」，選後話題持續延燒波及正副議長選舉，國民黨14席議員出現2派角力，有一派支持打出「正藍軍」大旗的陳慶齡，日前假投票，議長部分毫無懸念由許修睿14票全拿勝出，副議長余邦彥以6票敗給8票的陳慶齡。

余邦彥昨天在臉書貼出退黨聲明書，引發地方政壇熱議，余本人低調不多做回應，被解讀可能要參選副議長到底，投票當天可能出現藍軍互撞場面。

據了解，經過議長許修睿等人多方協調溝通，陳慶齡今天早上也和余邦彥再次密會，陳慶齡今天宣布決定退出新竹市議會副議長選舉，並與黨團議員達成共識，共同支持余邦彥爭取連任副議長。

陳慶齡說，為求國民黨團結一致，今宣布「無條件支持余邦彥競選連任新竹市議會副議長」，強調2024仍是國民黨重要戰場，國民黨沒有分裂的本錢，為了新竹市與台灣民主的發展，國民黨必須團結贏回執政權，經個人深刻考量後，決定支持余邦彥代表國民黨參選副議長。

原有意退出國民黨的新竹市議會副議長余邦彥，則在黨部主委許修睿與陳慶齡議員強力慰留下，同意慰留，為國民黨2024共同奮鬥。

余邦彥 國民黨

延伸閱讀

談第3波小內閣 高虹安：先以留用或代理為主

余邦彥宣布退出國民黨 高虹安：無論黨籍為何持續請益

選前倒戈挺高虹安 竹市副議長余邦彥今宣布退出國民黨

竹市藍正副議長假投票 許修睿14票全拿、陳慶齡8票過半

相關新聞

影／黨內爭議相關議題問 蔡英文皺眉未回應

蔡英文總統今天上午參加陸軍考潭營區新建啟用儀式，並與大家一起用餐，慰勞官兵一整年的辛勞，用餐完畢準備離去時面對媒體堵訪詢...

大逆轉！余邦彥退黨被慰留 竹市藍黨團支持選副議長

大逆轉！新竹市議會下屆正副議長選舉藍營部分話題持續延燒，副議長余邦彥在黨內假投票敗給議員陳慶齡後，昨天宣布退出國民黨，經...

余邦彥宣布退出國民黨 高虹安：無論黨籍為何持續請益

國民黨新竹市副議長余邦彥昨天宣布退出國民黨，余選前才公開力挺民眾黨市長候選人高虹安，高今天到陽明交通大出席活動會後受訪表...

談內閣改組去留 陳吉仲：政策能留下就滿足了

縣市長選舉過後，內閣是否改組成為話題，農委會主委陳吉仲在今天播出的網路節目上表示，他來自學術界，借調有一定時間，最後也是...

立法院修組織法成立國際處遭質疑賣台！藍綠踩剎車

立法院長游錫堃昨天邀集朝野黨團協商「立法院組織法」修法，原擬討論朝野黨團共同提案成立「國際事務處」，不料引發國民黨立院黨...

立委批美國國防授權法案「說變就變」 籲政府溝通爭取

美國參議院日前通過國防授權法案（NDAA），擬授權未來5年提供台灣百億美元無償軍援，但21日美國兩黨國會議員針對「202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。