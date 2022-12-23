大逆轉！余邦彥退黨被慰留 竹市藍黨團支持選副議長

大逆轉！新竹市議會下屆正副議長選舉藍營部分話題持續延燒，副議長余邦彥在黨內假投票敗給議員陳慶齡後，昨天宣布退出國民黨，經過一夜溝通協調，陳慶齡今天宣布退出副議長選舉，余邦彥則同意慰留不退黨，黨團也達成共識支持余邦彥爭取連任副議長。

余邦彥選前因為倒戈支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，選前被罵「背骨」，選後話題持續延燒波及正副議長選舉，國民黨14席議員出現2派角力，有一派支持打出「正藍軍」大旗的陳慶齡，日前假投票，議長部分毫無懸念由許修睿14票全拿勝出，副議長余邦彥以6票敗給8票的陳慶齡。

余邦彥昨天在臉書貼出退黨聲明書，引發地方政壇熱議，余本人低調不多做回應，被解讀可能要參選副議長到底，投票當天可能出現藍軍互撞場面。

據了解，經過議長許修睿等人多方協調溝通，陳慶齡今天早上也和余邦彥再次密會，陳慶齡今天宣布決定退出新竹市議會副議長選舉，並與黨團議員達成共識，共同支持余邦彥爭取連任副議長。

陳慶齡說，為求國民黨團結一致，今宣布「無條件支持余邦彥競選連任新竹市議會副議長」，強調2024仍是國民黨重要戰場，國民黨沒有分裂的本錢，為了新竹市與台灣民主的發展，國民黨必須團結贏回執政權，經個人深刻考量後，決定支持余邦彥代表國民黨參選副議長。

原有意退出國民黨的新竹市議會副議長余邦彥，則在黨部主委許修睿與陳慶齡議員強力慰留下，同意慰留，為國民黨2024共同奮鬥。