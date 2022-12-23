立法院修組織法成立國際處遭質疑賣台！藍綠踩剎車

立法院長游錫堃昨天邀集朝野黨團協商「立法院組織法」修法，原擬討論朝野黨團共同提案成立「國際事務處」，不料引發國民黨立院黨團強烈質疑不符議事程序，且配合美國將派遣官員駐台計畫，將背上賣台賊、賣國賊罵名，跳到黃河也洗不清，民進黨團總召柯建銘也認同不要引起猜忌，最後同意循正常程序，不要飆車，全案撤回。

據了解，協商過程由於是朝野黨團共同提案，一度傳出國民黨團朝野已同意才會有共同提案的版本，國民黨立委助理「炸鍋」，質疑台灣變成美國的「附庸國」嗎？

立院司法及法制委員會11月17日審查明年度立法院預算時，民進黨立委黃世杰關切立院是否研議增設國會外交專責單位，立院秘書長林志嘉表示，目前構想是希望能夠成立國際事務處，有專責人員，但現行組織法沒有這樣的專責單位，若要組改調整，需要請委員提案修法。

游錫堃12月15日召集朝野協商退撫新制的個人專戶時，突然拿出立法院組織法，指立法院要新增國際事務處，要各黨團同意，國民黨立委游毓蘭當時就質疑：不用付委嗎？不是委員會中心主義嗎？

昨天朝野黨團協商延會相關事宜，游錫堃再度提出「立法院組織法」修法，建議各黨團共同提案，在12月30日列院會報告事項，當天逕付二讀並完成三讀的修法。

游毓蘭發言表示，美國參、眾兩院才相繼通過《2023財年國防授權法案》，授權未來5年提供台灣最多100億美元無償軍援，值得關注的是，法案包裹了美國政府將派遣官員駐台的計畫，計畫指出，駐派美官平均留台期限最長2年，第一年需學習中文，第二年則需在台灣的行政機關或立法院工作。

游毓蘭表示，美官員來台要學習什麼？台灣的民主制度嗎？抗中保台的成效？還是要來干涉內政、來督軍？中華民國最近這幾年已經成為列強國家在國際競逐的代理人、戰場，成為供人利用的軍火庫、被算計的棋子，滿清末年時各國列強租界，她不希望立法院也淪為二十一世紀的「新租界」。

游毓蘭說，立法院如在此時快速配合通過成立國際事務處，等於兌現美國政府派官員到立法院工作的計畫，如此將「對不起國人」，不但有瓜田李下之嫌，跳到黃河洗不清，且屆時將又背上賣台賊、賣國賊的質疑。

柯建銘回應說，修法內容不清楚，游敏蘭的質疑有關連性，大家的資訊也差不多，成立國際事務處是為了培育專業人才，但不希望在猜忌下成立，不希望造成誤解，不要飆車，既然有人反對那就尋正常程序，相信大家有志一同，遲早都會成立。

國民黨團表示，2007年制定「生技新藥產業發展條例」，當時是由立法院長王金平、副院長鍾營吉領銜提案，且是在完成所有行程、立法部門的溝通後提案逕付二、三讀；同年的「法務部調查局組織條例修正草案」，因時間緊迫，因此由各黨團提案逕付二、三讀完成修法。這次立院組織法修法完全不具急迫性，竟未溝通就要各黨團先畫押，且同一天就要完成二、三讀，游錫堃到底在急什麼？

立法院幕僚表示，以往立法院組織法的修正，依慣例是由各黨團共同提案，既然黨團有不同意見，就回到立委或黨團提案，依正常程序交程委員會處理後付委審查，完成初審再召集朝野協商，交院會進行二、三讀修法。