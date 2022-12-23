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立委批美國國防授權法案「說變就變」 籲政府溝通爭取

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立委邱臣遠批美國國防授權法案「說變就變」，籲政府溝通爭取。 圖／聯合報系資料照
立委邱臣遠批美國國防授權法案「說變就變」，籲政府溝通爭取。 圖／聯合報系資料照

美國參議院日前通過國防授權法案（NDAA），擬授權未來5年提供台灣百億美元無償軍援，但21日美國兩黨國會議員針對「2023財政年度撥款法案」進行協商，並未將20億美元無償軍援列入年度撥款，只提供20億美元軍事貸款，且台灣必須在12年內償還貸款，同時將派駐美國官員進駐台灣政府或國會「見習」，民眾黨立委邱臣遠今天表示，「這些沒料到的變化及先前沒揭露的計畫已經引發台灣炸鍋」。

邱臣遠表示，美國通過國防授權法案本來將擬對台提供5年最高100億美元的軍事援助及100億元軍事融資，也明文要求每年至少200萬美元援助，用於軍事教育訓練。在台灣有難時，這樣的援助可說是雪中送炭，送到台灣人的心坎上，卻沒想到說變就變。

邱臣遠認為，過去李敖說「我們是美國人的看門狗，拿骨頭還得自己花錢？」現在看來一點也不假，且根據美國國防授權法案學人計畫，未來軍事援助生效後，美方將派遣官員駐台，在行政機關或立法院工作「見習」。

邱臣遠質疑，美國民主歷史悠久，「到台灣來要學習甚麼？美國真正的目的到底是什麼？」在沒有援助的情形下，這個計畫是否仍繼續？請總統府儘速說清楚，對美軍援變純貸款的應變作為是什麼？又如何在台灣處境最危險的未來數年內，彌補這部分原先預計會獲得提升的軍力缺口？明年度軍援有沒有可能恢復？呼籲政府高層積極溝通爭取。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠。 記者葉信菉／攝影
民眾黨立院黨團總召邱臣遠。 記者葉信菉／攝影

美國 國防授權法案 邱臣遠

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