立委批美國國防授權法案「說變就變」 籲政府溝通爭取

美國參議院日前通過國防授權法案（NDAA），擬授權未來5年提供台灣百億美元無償軍援，但21日美國兩黨國會議員針對「2023財政年度撥款法案」進行協商，並未將20億美元無償軍援列入年度撥款，只提供20億美元軍事貸款，且台灣必須在12年內償還貸款，同時將派駐美國官員進駐台灣政府或國會「見習」，民眾黨立委邱臣遠今天表示，「這些沒料到的變化及先前沒揭露的計畫已經引發台灣炸鍋」。

邱臣遠表示，美國通過國防授權法案本來將擬對台提供5年最高100億美元的軍事援助及100億元軍事融資，也明文要求每年至少200萬美元援助，用於軍事教育訓練。在台灣有難時，這樣的援助可說是雪中送炭，送到台灣人的心坎上，卻沒想到說變就變。

邱臣遠認為，過去李敖說「我們是美國人的看門狗，拿骨頭還得自己花錢？」現在看來一點也不假，且根據美國國防授權法案學人計畫，未來軍事援助生效後，美方將派遣官員駐台，在行政機關或立法院工作「見習」。