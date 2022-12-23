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綠委提防治仇恨罪條例草案 立院付委審查

中央社／ 台北23日電

為防止及懲治仇恨罪，民進黨立委王定宇林楚茵等人提出防治仇恨罪條例草案，並訂定相關罰則。立法院會今天上午處理報告事項，將此案交付司法及法制委員會審查。

美國南加州爾灣台灣基督長老教會今年5月發生槍擊案，造成1死5傷，引發外界討論是否修法或立法納入仇恨罪。

根據王定宇、林楚茵等人的提案說明指出，仇恨罪為國際人權法中侵害人權的重大犯罪之一，至今已有美國、加拿大等30個國家，針對仇恨犯罪行為立法規範。

而在台灣，立法院第8屆第3會期曾有立委提出防治仇恨罪條例草案，行政院人權保障推動小組也曾將防治仇恨罪條例列為人權五法之一，請法務部研議推動，但至今仍未完成立法。

為此，王定宇、林楚茵等人所提的防治仇恨罪條例草案，共有8條條文，明定基於種族、宗教、身心障礙、種族特點、國籍、性別、政治見解或性傾向的偏見，而對他人生命、身體、自由、財產犯放火罪、妨害性自主罪、殺人罪、恐嚇罪、傷害等罪，要加重其刑至1/2。如果是公然煽動他人犯仇恨罪，處1年以上7年以下有期徒刑。

此外，草案中也明定，無論犯罪行為人的國籍、實施犯罪的地點、實施犯罪的對象為本國人或外國人，一律適用本條例（防治仇恨罪條例）的規定，以符合國際人權實踐。至於仇恨罪的一審管轄法院，草案中規定，為高等法院或分院管轄之。

立法院會今天上午處理報告事項議程時，在場立委並未提出異議，因此將王定宇、林楚茵等人所提防治仇恨罪條例草案，交付司法及法制委員會審查。

人權 王定宇 林楚茵

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