監院巡察行政院 陳菊聚焦關心移工人權

監察院於今天由監察院長陳菊率全體監察委員巡察行政院。陳菊特別聚焦移工人權表示，根據近年的調查與研究發現，台灣有許多隱藏在社會各處的失聯移工，除了必須思考背後的成因外，失聯移工也面臨法律身分外的許多問題，如懷孕產下「黑戶寶寶」，如何因應並給予應有的權利及協助十分重要，建請行政院長蘇貞昌成立專責小組與國家人權委員會合作，找出可行的解決方案。

陳菊指出，聯合國九大核心人權公約中，不僅「兩公約」有許多針對勞動權保障的條文，特別要求移工在工作場所應受到平等的對待；國際勞工組織（ILO）的相關公約也有禁止歧視原則與國民待遇原則。移工人權是否受到重視，儼然成為檢驗一國人權程度的重要指標，目前在台灣工作的外籍移工已逾71萬人，備受國際關切，人權委員會成立以來，也積極著手相關系統性訪查、研究與座談，並列入2022年優先關注議題。

接著蘇貞昌就行政院今年施政重點工作進行簡報，再由陳菊針對監察院今年調查、彈劾、糾舉、糾正、審計等職權之行使結果，作綜合性說明後，續由監察院各委員會召集人或推派之委員，就委員會專案檢討議題發言，並請蘇貞昌及相關部會首長即席答復。

監察院各常設委員會代表分別對「公共工程施工品質與管理查核機制之檢討」、「政府如何共同協力防範人頭帳戶之檢討」、「國有土地管理與活化之檢討」、「我國法令未能依循兩公約不歧視原則，平等適用於移工」、「移工父母的困境—失聯移工與黑戶寶寶」、「當前我軍備採購缺失之檢討」、「校園無障礙設施及相關法令、政策之檢討」、「政府改善道路安全成效之檢討」、「如何保障司法安置兒少的最佳利益」、「廢棄物流向與再利用管理-假『資源回收再利用』真傾倒廢棄物」、「花完6百億元真的就會找到最終處置場址嗎？」、「平埔族群正名案」、「私校教師權益問題之檢討案」等議題做報告。

另有四位監委分別就「國有林盜伐案(山老鼠)」、「論台灣多元民族國家之建構：一個族群視角的詮釋與討論」、「莫拉克永久屋問題之檢討與改進」、「查處誇大不實食品廣告執行成效之檢討」等議題個別提出口頭詢問。除由蘇貞昌及各相關部會首長就重點項目先行說明外，將於會後另以書面詳實說明回復監察院。