揮別大通舖！國軍四三跑指部新營舍落成 蔡英文親剪綵

為提升國軍營區住用品質，政府於2016年啟動三軍規畫老舊營區改建計畫，隔年成立「興安專案」,運用營地著手辦理新建工程，其中，高雄市仁武區八軍團砲兵第43指揮部營區忠誠樓，歷時2年8個月興建，在今年落成，蔡英文總統今南下主持落成啟用典禮，並親自剪綵、揭牌，也象徵國軍營舍改建的新里程盃。

蔡英文今天上午10時許，在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同下，到主持八軍團砲指部營區忠誠樓落成典禮，由官兵社團進行戰鼓及舞獅表演開場，並由蔡與官兵代表一同開啟新營社大門。

軍方表示，興安專案新建營舍屏除以往「大通鋪」觀念，以套房式設計提升方便與舒適性，每人標準配備「一桌一床一櫃」；外觀造型則以標準化、模組化設計，呈現整體營區嶄新風貌。

八軍團指出，考潭營區既有兵舍老舊，且住用空間擁擠，2016年納入「興安專案」核定建案，2019年進入規畫設計，總建造經費計6億2000多萬元，2022年1月9日動土，歷時2年8月工程，今年9月16日完工。

八軍團表示，新落成的忠誠樓，口字型4層樓建築，結合官兵住宿、辦公空間，設有官兵153間寢室，區分單人、雙人、五人等不同型式寢室，每間都有獨立衛浴，另有閱覽室、健身房、健康管理中心、中山室、軍械室及會議室等設施。