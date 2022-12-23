台南議長選舉／2國民黨議員遭威脅 黨團發不自殺聲明

台南市正副議長選舉「黑影」幢幢，驚傳2名國民黨議員遭威脅，市議會國民黨團今緊急開記者會，集體發出不自殺聲明。據悉，有1名國民黨議員被警告只能在25日選舉當天，選擇不出席或投自己，阻止投無黨議長參選人郭信良，另1人則被要脅不能投民進黨議長參選人邱莉莉，黨團要求警方保護人身安全，檢調盡快查出幕後黑手。

國民黨團副書記長林燕祝指出，台南學甲發生88槍擊案，到民進黨正國會議員吳通龍的廠房疑遭BB槍攻擊，到1名國民黨議員遭民進黨黨代表、準議員父親威脅，要求他25日當天不要來議會投票，不能參與議長選舉，相當惡劣，另外，國民黨爭取連任副議長的李文俊表妹也遭施壓。

林燕祝說，為何民進黨黨代表能介入台南正副議長選舉，到案說明後竟然還可以回家，令人質疑，國民黨不只一名議員遭受威脅，國民黨議員都很害怕，嚴正譴責黑金暴力，請檢調盡快查出幕後黑手，由於現在司法調查中，很多訊息他們都無法掌握，要求警察局對國民黨、無黨議員都做出保護措施，讓他們25日能安全投票。

資深議員蔡淑惠指出，她擔任第8屆議員以來，這一次的正副議長選舉是黑影幢幢，1名國民黨議員被約出去，要求25日可以不就職、不出席，如果要出席就投自己，不能投郭信良，明顯遭威脅，很多議員都有接到電話，只是第一時間有人通知不熟的電話不要接，被約出去的議員已經報案，國民黨議員都發出不自殺聲明，因人身安全受到威脅。

據了解，另也有1名國民黨議員因議長選舉遭威脅，要求他不能將票投給邱莉莉，否則會讓他好看。

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