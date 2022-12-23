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18歲公民權修憲未通過 時代力量主張直接修法落實

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
18歲公民權修憲公民複決案未通過，時代力量立法院黨團今天呼籲朝野政黨，盡速透過修法方式落實18歲公民權。圖／時代力量提供
18歲公民權修憲公民複決案未通過，時代力量立法院黨團今天呼籲朝野政黨，盡速透過修法方式落實18歲公民權。圖／時代力量提供

18歲公民權修憲複決未能通過門檻，時代力量立法院黨團今天舉行記者會，呼籲朝野各黨應直接透過修法方式，展現民主國家的精神，別讓青年們「世代不正義」的問題持續延宕下去。

公民權下修18歲修憲公民複決案，上月底與九合一選舉合併投票，投票結果，修憲複決投票率為58.97%，同意票564萬7102張、不同意票501萬6427張，未通過修憲門檻。

時力黨團副總召陳椒華指出，18 歲公民權修憲案公民複決不僅在立法院獲得朝野一致同意，從複決結果來看，其實也獲得了大多數民眾的支持，卻因為修憲高門檻未通過，顯示不合理修憲門檻阻礙重要政治改革的困境。

為了促進青年參政、世代正義，時力黨團認為，推動18歲公民權的努力，不該因為這次修憲未過關就停止，時力提出18歲公民權相關修法草案，呼籲朝野各黨團在剩下的兩個會期中，一起用修法的方式來實現18歲公民權。

時力黨團總召邱顯智表示，18歲公民權完全可以透過修法來實現，而且，在嚴謹的憲法學理分析、正確的憲法解釋下，18歲公民權的修法也不會違憲。已經有專家學者指出，憲法第 130條關於年滿20歲的國民有選舉權的規定，應該被解釋為對於立法者「制定年齡限制的上限」，立法者不能往上調高到例如21歲，但是可以往下調到18歲。

「若修法就可行，當初為何要修憲？」針對外界質疑，王婉諭表示，關於18歲公民權要依循什麼途徑處理爭議，其實一直存在，更難以說有一個正確答案。但作為立法者，基於對未來世代的責任，立委的職責正是要窮盡所有制度上的可能性，來修正現行規範導致的不公平與不正義。

修憲 18歲公民權 投票率

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