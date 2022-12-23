綠台南之亂 民進黨：除惡務盡 回應社會期待

25日即將舉行各縣市正副議長選舉。民進黨發言人林靜儀今天重申，縣市議員除不得支持具黑金背景之人選外，更必須依照所屬黨團決議一致性投票，違反黨團決議者，將採最嚴厲之黨紀處分，請民進黨從政同志，應恪遵黨章、黨綱及民進黨各項紀律規定。

針對社會關注台南地區相關違反廢棄物清理法案件與槍擊案件，林靜儀表示，民進黨對於相關案件的態度就是除惡務盡、毋枉毋縱，支持司法單位嚴查真相。

林靜儀指出，在九合一選後，外界期待民進黨展現反省檢討的力量，所有從政黨員同志都應深刻體認民意的鞭策。若有從政黨員違反法律之行為，甚或影響黨名譽者，民進黨也會依黨內「紀律評議裁決條例」、「廉政條例」等規範執行，匡正黨紀，以回應社會期待。至於遭台南地院裁定羈押的台南經發局長陳凱凌，民進黨夜支持檢調單位依法嚴查嚴辦，另經查陳已非在籍黨員。