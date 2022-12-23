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綠台南之亂 民進黨：除惡務盡 回應社會期待

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人林靜儀表示，民進黨對於社會關注台南地區違反廢棄物清理法案件與槍擊案件的態度就是除惡務盡、勿枉勿縱，支持司法單位嚴查真相。本報系資料照
民進黨發言人林靜儀表示，民進黨對於社會關注台南地區違反廢棄物清理法案件與槍擊案件的態度就是除惡務盡、勿枉勿縱，支持司法單位嚴查真相。本報系資料照

25日即將舉行各縣市正副議長選舉。民進黨發言人林靜儀今天重申，縣市議員除不得支持具黑金背景之人選外，更必須依照所屬黨團決議一致性投票，違反黨團決議者，將採最嚴厲之黨紀處分，請民進黨從政同志，應恪遵黨章、黨綱及民進黨各項紀律規定。

針對社會關注台南地區相關違反廢棄物清理法案件與槍擊案件，林靜儀表示，民進黨對於相關案件的態度就是除惡務盡、毋枉毋縱，支持司法單位嚴查真相。

林靜儀指出，在九合一選後，外界期待民進黨展現反省檢討的力量，所有從政黨員同志都應深刻體認民意的鞭策。若有從政黨員違反法律之行為，甚或影響黨名譽者，民進黨也會依黨內「紀律評議裁決條例」、「廉政條例」等規範執行，匡正黨紀，以回應社會期待。至於遭台南地院裁定羈押的台南經發局長陳凱凌，民進黨夜支持檢調單位依法嚴查嚴辦，另經查陳已非在籍黨員。

民進黨 台南 林靜儀

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