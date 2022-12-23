外傳內閣改組後下台 陳吉仲：最後也是要回學校 退休後想種地瓜葉

中國大陸禁我多項農產品，農委會主委陳吉仲接受自由時報「官我甚麼事」網路節目專訪時表示，ECFA早收清單，讓農漁產品倚賴單一市場，當初這樣的一個政策，是否真的是為了台灣農漁業部門的長期發展，這個可以打了一個很大的問號。

外界關心陳吉仲下一步，他多次對外表示，借調期滿就要回到學校去，他說，退休後，希望可以好好種地瓜葉。

陳吉仲說，當年兩岸經濟合作架構協議ECFA早收清單的項目，幾乎已經被禁了差不多；這幾年中國大陸出手，原來ECFA早收清單，讓農漁產品倚賴單一市場，到底這樣的一個政策背後，以及最後的結果，就了解到當初這樣的一個政策，是否真的是為了台灣農漁業部門的長期發展，這個可以打了一個很大的問號。

陳吉仲說，因此，這幾年大幅度的降低單一市場的倚賴，那些早收清單，現在賣到中國的一個外銷的產值就已經減一半了，持續會大幅度往其他的市場走，感謝農漁民朋友，因為最近這幾年，大家知道中國市場的不穩定，所以其實中國食品註冊不能通過，水產品受影響的時候，像午仔魚，我們養殖午仔魚的漁民心裡有底了，搭配因應措施，有信心讓午仔魚池邊價格跟石斑魚一樣，維持在漁民可以接受的水準，那不受這件事情的影響。

至於，跟中國大陸做生意，與跟其他國家做生意有何不一樣？陳吉仲說，問一個問題，日本的食品安全的要求比較嚴格？還是中國大陸食品安全要求比較嚴格？「當然是日本」，如果可以走到日本市場、美國市場，會認為農產品跟食品可以走到全球的市場，策略就應該是要這樣，在這個大方向底下，當然所有的農民或者是我們的農產品加工，或相關的食品業者，當然一定要去鎖定這些高端的市場，而絕對不想去走那種便宜行事（單一市場）。

內閣改組後，外傳陳吉仲將下台，他說，他來自農村，也會回歸農村，等他退休以後，一定想要好好的來種地瓜葉，因為地瓜葉非常的那個健康營養，一定可以來送給大家，他本身從學術界來，在到農委會之前，已經在中興大學服務了16年，借調時間是有一定的，來自學校、最後也是要回去學校。

陳吉仲說，他個人去留一點都不重要，改天離開農委會，會記下來的，絕對不是那些紛紛擾擾，他一定會記下來，是把哪些政策到位了，三四十年沒辦法解決的問題解決了，而且這個政策持續的實施，這個才是會留下來的。

他表示，他何其有幸可以讓一個農村的子弟，讓蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，讓他在這個位子，只要是正面的政策制度，跟所需要的經費的都到齊力挺到底，他只是一個執行者，總統院長支持這些政策，最後在農會部門留下來他就心滿意足了。