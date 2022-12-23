快訊

明年起家事移工可在雇主家自主防疫 「快篩陰可工作」

症狀越來越糟！金曲歌后詹雅雯突宣布出國：再等就沒力氣了

安德魯王子涉性侵遭拔軍銜 英王查理三世要王后接手

影／林飛帆質疑「台南亂象」直指市府 黃偉哲回應了

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
林飛帆質疑「台南亂象」直指市府，黃偉哲正面回應。記者周宗禎／攝影
林飛帆質疑「台南亂象」直指市府，黃偉哲正面回應。記者周宗禎／攝影

民進黨副秘書長林飛帆質疑「台南亂象是集體鄉愿忍讓的結果，台南市長黃偉哲應該深惡痛絕面對沉痾，整頓市政」。黃偉哲上午回應「市政責任一肩扛起」、「謝謝林副秘書長指教」。

至於林飛帆指涉案的前民進黨中執委郭再欽等人應該主動退黨，黃偉哲得知上午郭再欽表示退黨他說「尊重，郭再欽的做法也是正面回應林飛帆的指教」。

林飛帆昨晚在臉書發文質疑台南「從學甲爐碴案、光電弊案、88槍事件、議長選舉紛爭、經發局長陳凱凌爆貪瀆弊案遭聲押，台南過去努力累積的城市光榮感，因為這些黑幕消失殆盡。」

黃偉哲上午被問到這些質疑時有備而來，一一正面回應；他強調對於台南地檢署偵辦貪瀆、槍擊等案件全力支持，對小內閣成員有人涉案感到痛心，相關案件未來的發展他的態度「就是面對」、謝謝黨中央副秘書長的指教。

黃偉哲說，雖然「爐碴案」不是他任內發生的，但「我們一肩扛起」，該清理的部分也已經在處理，也已經完成一部分；槍擊案的部分除了主嫌在逃、相關共犯都已經到案，偵辦是有進度的，檢警有結果也會跟大家說明。

而林飛帆質疑議長選舉投票問題，黃偉哲表示，相信所有議員都聽到了，「黨團要堅持自主」，黨團質數也要接受監督所以黨中央督導小組中評委也已南下坐鎮，這部分他支持也尊重。

至於議長選舉的部分，他不能代替議員來回答；不過如果發生跑票的狀況，政黨有黨規黨紀來處理。

黃偉哲 台南市長 林飛帆

延伸閱讀

被林飛帆直接點名 郭再欽上午發聲明退出民進黨

影╱經發局長陳凱凌涉貪 黃偉哲：重大投資採聯審、公開上網把關

血液庫存告急面臨歷史新低 黃偉哲挽袖響應號召捐血

影／台南市副市長由文化局長葉澤山出任 他這資歷驚人

相關新聞

將接北市副市長 林奕華：服務處不會關門

台北市長當選人蔣萬安今公布立法委員林奕華將接任台北市副市長，林奕華辦公室稍早發聲明表示，很感謝蔣萬安選後多次徵詢，邀請自...

郭台銘「朽木為官、禽獸食祿」說 馬英九：國學底子不錯

鴻海創辦人郭台銘因為台灣沒有採購BNT次世代疫苗，與衛福部長薛瑞元隔空交火，他在臉書以「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽...

挺郭台銘「禽獸食祿」16字 謝震武撂重話：蔡政府鬥雞鬥習慣了？

鴻海創辦人郭台銘關切政府未採購BNT次世代疫苗，呼籲政府給予人民更多的疫苗選擇，結果卻遭衛福部長薛瑞元狠酸「像是BNT推銷員」。然而，郭台銘21日在臉書上發文，精簡寫道「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，這段話也吸引超過10萬名網友按讚。對此，主持人謝震武罕見在節目上撂下重話，直指蔡政府官員平常「鬥雞鬥慣了」，認同郭台銘這番發言只是「剛好而已」。

【即時短評】南投立委補選 賴清德總統選戰第一擊

副總統賴清德參選民進黨主席與黨員對話第二站，選在南投，800多名支持者在冬至夜湧入會場，頗有寒夜抱團取暖氛圍。對話主要檢...

影／林飛帆質疑「台南亂象」直指市府 黃偉哲回應了

民進黨副秘書長林飛帆質疑「台南亂象是集體鄉愿忍讓的結果，台南市長黃偉哲應該深惡痛絕面對沉痾，整頓市政」。黃偉哲上午回應「...

獨／恩恩案監院通過糾正侯市府 新北官員未被彈劾

喧騰一時的「恩恩案」在監察院的調查結果出爐。據了解，監院在21日社會福利及衛生環境委員會中，已通過查案監委所提調查報告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。