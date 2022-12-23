影／林飛帆質疑「台南亂象」直指市府 黃偉哲回應了

民進黨副秘書長林飛帆質疑「台南亂象是集體鄉愿忍讓的結果，台南市長黃偉哲應該深惡痛絕面對沉痾，整頓市政」。黃偉哲上午回應「市政責任一肩扛起」、「謝謝林副秘書長指教」。

至於林飛帆指涉案的前民進黨中執委郭再欽等人應該主動退黨，黃偉哲得知上午郭再欽表示退黨他說「尊重，郭再欽的做法也是正面回應林飛帆的指教」。

林飛帆昨晚在臉書發文質疑台南「從學甲爐碴案、光電弊案、88槍事件、議長選舉紛爭、經發局長陳凱凌爆貪瀆弊案遭聲押，台南過去努力累積的城市光榮感，因為這些黑幕消失殆盡。」

黃偉哲上午被問到這些質疑時有備而來，一一正面回應；他強調對於台南地檢署偵辦貪瀆、槍擊等案件全力支持，對小內閣成員有人涉案感到痛心，相關案件未來的發展他的態度「就是面對」、謝謝黨中央副秘書長的指教。

黃偉哲說，雖然「爐碴案」不是他任內發生的，但「我們一肩扛起」，該清理的部分也已經在處理，也已經完成一部分；槍擊案的部分除了主嫌在逃、相關共犯都已經到案，偵辦是有進度的，檢警有結果也會跟大家說明。

而林飛帆質疑議長選舉投票問題，黃偉哲表示，相信所有議員都聽到了，「黨團要堅持自主」，黨團質數也要接受監督所以黨中央督導小組中評委也已南下坐鎮，這部分他支持也尊重。

至於議長選舉的部分，他不能代替議員來回答；不過如果發生跑票的狀況，政黨有黨規黨紀來處理。