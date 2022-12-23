郭台銘「朽木為官、禽獸食祿」說 馬英九：國學底子不錯

鴻海創辦人郭台銘因為台灣沒有採購BNT次世代疫苗，與衛福部長薛瑞元隔空交火，他在臉書以「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」反擊；對此爭議，前總統馬英九今天表示，我覺得「郭台銘的國學底子不錯」。

馬英九今天參加「中華民國核能學會第32屆第3次會員大會」，會前受訪時做以上表示。

郭台銘日前引「三國演義」第93回「姜伯約歸降孔明／武鄉侯罵死王朗」中片段，「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，以「朽木、禽獸」表達不滿，引用的批評金句「高級酸」，引起網友熱議狂翻典故。

媒體再提問，如何看待小三通分階段復航？馬英九表示，應該更乾脆一點，他認為應該盡快復航，否則對台胞、台商來說，「真的很不方便」。