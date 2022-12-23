獨／恩恩案監院通過糾正侯市府 新北官員未被彈劾

喧騰一時的「恩恩案」在監察院的調查結果出爐。據了解，監院在21日社會福利及衛生環境委員會中，已通過查案監委所提調查報告，糾正新北市政府相關單位，但並未提出彈劾，詳細結果預計在下周舉行記者會對外說明。

今年4月14日，新北市中和區一名2歲名為恩恩的男童，因新冠肺炎重症送往雙和醫院，經治療後去世，恩恩父親認為送醫急救過程遭到延誤。疾管署陸續提供1922諮詢專線通話錄音及後續處置文字說明，新北市消防局則提供119報案通話之譯文與現場聽取，但拒絕提供機關間通聯資料。新北市政府疑似「消防局送醫須要衛生單位同意」的規定成為關注焦點，但市府指出規定皆依照中央指引，並否認延誤就醫。

由於當時新北市長侯友宜正尋求連任，此事件對新北市長選舉的影響也受到討論。監委9月7日實地走訪新北市消防局後，監院內即傳出「糾正應該是跑不掉了」說法，引發藍營批評政治辦案，國家機器助選民進黨再一樁。

據悉，該案在11月26日九合一大選投票日前，調查報告輪廓就已大致底定，但政治效應確實成為是否在選前出手的考量點之一，尤其特定監委近來在防疫相關案件中多扮演吃重角色，已成為藍營重點鎖定對象。

據了解，對於提出調查報告時機，三位查案監委意見亦有所不同，經內部開會討論後，才取得共識不在選前提出，避免讓監院再淌政治渾水，最終在大選後的第一次社福衛環委員會中提出調查報告。