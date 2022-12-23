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將接北市副市長 林奕華：服務處不會關門

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委林奕華將任北市副市長。圖/報系資料照
國民黨立委林奕華將任北市副市長。圖/報系資料照

台北市長當選人蔣萬安今公布立法委員林奕華將接任台北市副市長，林奕華辦公室稍早發聲明表示，很感謝蔣萬安選後多次徵詢，邀請自己一同為台北市民服務，經過慎重考慮，決定未來協助蔣萬安一起建設台北、服務市民。

林奕華本人稍晚也將在立法院受訪。林奕華聲明中表示，她的服務處與國會辦公室仍有眾多服務案件在持續處理，種種因素讓她無法答應立刻接任副市長工作，已徵得蔣萬安同意，待手邊各項重要工作告一段落後，於明年二月再轉換至市府服務。

林奕華也強調，她的大安區服務處不會關門，將轉為立法委員曾銘宗服務處，同仁也會繼續為大安區民眾服務。而她長期關心教育文化議題，未來相關法案、重要議題與政策也將委由李德維等不分區立委接手監督。

林奕華 蔣萬安 台北市長

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