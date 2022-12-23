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挺郭台銘「禽獸食祿」16字 謝震武撂重話：蔡政府鬥雞鬥習慣了？

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挺郭台銘「禽獸食祿」16字 謝震武撂重話：蔡政府鬥雞鬥習慣了？

聯合新聞網／ 綜合報導
主持人謝震武在節目上撂下重話。圖擷自新聞面對面YT
主持人謝震武在節目上撂下重話。圖擷自新聞面對面YT

鴻海創辦人郭台銘關切政府未採購BNT次世代疫苗，呼籲政府給予人民更多的疫苗選擇，結果卻遭衛福部長薛瑞元酸「像是BNT推銷員」。郭台銘21日在臉書上發文，精簡寫道「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，這段話也吸引超過10萬名網友按讚。對此，主持人謝震武罕見在節目上撂下重話，直指蔡政府官員平常「鬥雞鬥慣了」，認同郭台銘這番發言只是「剛好而已」。

謝震武21日在節目《新聞面對面》表示，郭台銘發文的用字遣詞相當重，完全是罵人罵到骨子裡，但平心而論就是「剛好而已」，「我罵了你，你還不能去告我，因為我沒有明說罵誰，而是在惕勵所有的官員，但是大家都知道（郭台銘）在罵什麼」。他也無法理解薛瑞元為何要酸「像BNT推銷員」這句話，其實只要回答「會評估有無需求」就夠了，「這樣對政府形象有幫助？現在是在輸誠嗎？還是政務官已經鬥雞鬥習慣？

謝震武提到，全國民眾對疫苗的了解已經比過去多很多，就連混打議題也被討論很多次，更以吃飯為例，認為混打不像是今天想吃中、西餐這麼簡單。除此之外，就連專家都說過，全世界沒有人敢對混打有定論，因為就連疫苗都不見得是完全成熟，究竟混打不同疫苗會不會有什麼問題，至今也沒有人敢去保證，自己完全能夠體會郭台銘擔心高齡媽媽的心情，因為家裡有老人家的國人大概都會這樣去思考。

郭台銘 次世代疫苗 BNT 薛瑞元 謝震武

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