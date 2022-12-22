【即時短評】南投立委補選 賴清德總統選戰第一擊

副總統賴清德參選民進黨主席與黨員對話第二站，選在南投，800多名支持者在冬至夜湧入會場，頗有寒夜抱團取暖氛圍。對話主要檢討敗選原因，但更重要的是整合南投立委補選人選，以便賴清德領軍民進黨後，攻下南投立委補選，打贏總統大選最重要的前哨戰。

「向黨員報告」座談會上，不少資深黨員情緒激動，認為這次敗選，黨中央從論文、治安到防疫都失靈，基層關心民生，黨中央卻無動於衷，老人票被國民黨綁走，年輕人卻不支持民進黨，才遭遇創黨以來最嚴重的慘敗。

對於基層反彈，賴清德認為，民進黨要從民生、治安、司法等層面改革。對於產業界反映，疫情後中小企業、青年創業受創嚴重，政府應提出更有效的扶助措施，並重振技職教育，避免技術人才繼續萎縮。

賴清德選擇南投作為第二場政見發表會，外界解讀，主要還是為了立委補選。九合一選戰後，三場補選一場比一場重要。嘉義市長選舉民進黨已遭逢敗局，北市立委補選，國民黨氣勢又領先，南投縣第二選區立委補選才是賴清德當選黨主席後最重要的一戰，不僅要贏，更要重振民進黨低迷士氣。

民進黨內雖有集集鎮長陳紀衡等多人表態爭取補選，但基層認為曾參選南投縣長的蔡培慧形象、組織和知名度最高，但蔡仍未表態參選，讓基層焦慮，賴清德才藉由政見會，整合地方意見。蔡培慧否認賴清德勸她參選，但確實有鼓勵她繼續在南投扎根。