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震撼彈！民眾黨中評會主委林恕暉離職 失望吐「與柯文哲心結難解」

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民眾黨中評會主委拋震撼彈 3千字失望離職文吐「與柯文哲心結難解」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。記者林俊良／攝影
民眾黨主席柯文哲。記者林俊良／攝影

民眾黨第一屆幹部即將卸任，中評會主委林恕暉晚間拋出震撼彈，指他將卸下立委賴香伶辦公室主任一職，也退出立院黨團、賴辦工作運作，坦言民眾黨制度不全、問題叢生，「誰家的狗，自己管好」事件種下他與主席柯文哲、賴香伶間的心結，預告離職後時間充裕再慢慢細談。

林恕暉和賴香伶合作八年多，跟隨賴進入北市府工作，後來隨賴進入立院，擔任她國會辦公室主任，在賴競選桃園市長時，更不留餘力協助選戰，今傍晚在line媒體群組、個人臉書上宣布離職訊息，黨內外人士皆錯愕。

林恕暉寫下近三千字分享心情，字裡行間透露對民眾黨的失望、無奈與委屈，更打開天窗說亮話，主動公開提及今年初柯文哲說「誰家的狗，自己管好」新聞事件始末，指黨內有心人士操作，二十年的媒體工作資歷成為他被懷疑外洩黨內會議的理由，變成該事件代罪羔羊。

林恕暉喊冤，指民眾黨黨機器介入立院黨團運作太深，市府、立院、黨三方經常無法協同作戰，黨內部分人為了爭權、不惜扯後腿，不斷透過媒體放消息惡鬥，製造黨內矛盾；今年九月各地黨部議員提名爭議不斷，部分人不滿評選提名機制不公，向黨中央申訴，但黨中央幹部卻置身事外，也未積極協調對策。

林恕暉表示，因為提名過程漏洞百出，他身為中評會主委，不得不決議「建請」中央委員會撤銷提名，曾通報黨主席柯文哲指定窗口、傳送調查報告全文，並表明願向柯當面說明案情，可惜未接到任何回應。九天後，媒體報導柯文哲不爽苗栗被撤提名，怒說「誰家的狗，自己管好」訊息。

林恕暉喊冤，說柯懷疑民眾黨中央委員會會議過程外洩和他有關，但洩漏黨內會議內容對他百害無一利，他沒有洩密的動機，不可能洩密，柯、賴、他都是受害者。林說，事後柯要求「所有中評會辦理案件移交秘書長謝立功處理」，在黨內權力分立不健全、權力關係不對等下，只能同意；他以選務等因素向中評會請假，因此柯派人主導議事運作，黨內申訴案件不再進中評會審議，「中評會被架空」傳言不脛而走，澄清有消息稱中評會不處理申訴案，實則無案可審。

林恕暉說，事過境遷，誰是民眾黨「四月風暴」事件獲利者？誰因此掌握或穩固權力？若回顧盤點，操作者呼之欲出，當時黨內決策者心知肚明。林若有所指，說黨內公職涉入司法案件使民眾黨清廉形象受損是既成事實，民眾黨地方選舉失敗其來有自，未來他發表的任何言論，都與賴香伶辦公室無關。

民眾黨中評會主委、立委賴香伶辦公室主任林恕暉。圖／取自林恕暉臉書
民眾黨中評會主委、立委賴香伶辦公室主任林恕暉。圖／取自林恕暉臉書
民眾黨主席柯文哲（中）、立委賴香伶（右）。聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲（中）、立委賴香伶（右）。聯合報系資料照

民眾黨 柯文哲 賴香伶

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