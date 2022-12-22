影／賴清德南投聽取民意 蔡培慧：與勸進立委補選無關

副總統賴清德參選民進黨主席，全台走透透與黨員對話，第二站今晚到南投舉辦政見發表會，傍晚並先到南崗工業區半山夢工廠與廠商座談。外界認為，賴清德此行與協調蔡培慧參選南投縣第二選區立委補選有關，蔡培慧委婉否認，認為賴清德關心南投產業發展，希望多聽取廠商產業心聲。

賴清德傍晚與立委羅美玲、蔡培慧陪同參觀半山夢工廠，這是樹德企業歷經9年籌備、室內開放面積達5000多坪觀光工廠，擁有全球最大的生命樹環樹步道及攀岩等體驗活動，將在明天正式開幕。賴清德對於樹德企業以智慧生產、文化觀光與永續環為題打造新型態的觀光工廠相當肯定，同時與南崗工業區廠商座談。

南投縣第二選區立委補選即將舉行，民進黨內有多人表態爭取，但基層認為南投縣長候選人蔡培慧雖然落選，但組織、聲望和形象最高，希望蔡培慧參選，但蔡仍未表態。