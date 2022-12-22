【重磅快評】蔡英文蒙眼檢討敗選 朽木禽獸整隊前進

副總統賴清德參選民進黨主席，昨天在首場「向黨員報告」座談會上，提到論文抄襲、黑金、沒有聽見基層聲音等九合一敗選原因；他說，這次選舉有如「礦坑中的金絲雀」，如果民進黨「已讀不回」，更大的危機將在後面。

蔡英文總統昨天也在臉書上談到選後檢討，她宣布，下周起將陸續召開國安高層會議，討論台灣整體經濟情勢及國安議題，並在盤整行政院與各部會共同準備的方案後，向外界說明。

人民的聲音，驚擾了總統府裡的金絲雀。蔡英文「已讀將回」，外界不乏牽制賴清德的聯想；但真正的問題是，有沒有讀錯重點回錯話？

在選後檢討的形式上，蔡英文把一場地方選舉成敗拉高到國安層級；這和她拿「抗中保台」作為選舉工具，以及用「投民進黨就是投蔡英文」作為催票口號，都是既民粹又極度自戀的操作。

九合一選舉原本無關中央政權更迭，是蔡英文把地方選舉拉高到對她和蔡政府的「不信任投票」，並因此危及民進黨執政的正當性。但把民進黨選輸變成國安問題，仍是黨國不分。民進黨垮了，中華民國和中華民國政府都還在。

其實選舉唯一與國安議題有點關係的，就是蔡英文硬扯「抗中保台」，但這本來就是在不對的場合炒作錯誤的命題。當「抗中保台」破功，破滅的是民粹動員，而不是國家安全。更何況，美中築護欄、畫紅線，美國甚至明白要求蔡政府避戰，更凸顯有問題的不是國安，而是國安的戰略與操作。

在選後檢討的內容上，蔡英文說，要快速彌補執政的不足，撫慰在疫情中、在通膨中、在快速經濟情勢轉變中受到衝擊的人民。換言之，蔡英文只把敗選歸因於疫情和經濟，看不到賴清德說的論文抄襲、黑金和基層聲音，當然也看不到民進黨的失政失德、看不到人民對新威權、對司法側翼化、對民主淪喪的痛心與不滿。

蔡英文強調，執政的人看的是各項數字表現出來的國家整體表現及實力，但這些數字與人民感受的落差，確應檢討。蔡英文流露著極度自戀與自我感覺良好。她用選擇性解讀的各項數字自我催眠、洗腦民眾。她以為執政成績良好，只是有些受衝擊的民眾不滿；她看不到人民的困境，那只是「人民對執政團隊的心情及感受」。

蔡英文只看到漂亮但冰冷的數字，看不到困阨中的人民和生命。這在防疫中特別強烈。蔡英文和陳時中看不到缺口罩、缺疫苗、缺藥物的國人，更看不到殞逝的生命。難怪蔡英文手上的防疫數字越漂亮，陳時中的仇恨值越高。

因此，這樣的檢討結果就是：一、以為只是溝通問題，砸更多錢給綠媒作大內宣就好；二、認為民眾愚蠢不受教，民眾拍桌翻桌都沒用；三、真正的問題沒解決，繼續惡化，形成惡性循環；四、看不到滿朝「朽木為官，禽獸食祿」。

蔡英文說要檢討、整隊、前進。但這是蒙著眼睛、摀住耳朵的檢討；而如果仍然由蘇貞昌整隊，那也只是一排朽木與禽獸繼續前進而已。