國安高層會議下周召開 蘇揆指示各部會妥為盤整對策
蔡英文總統下周將召開國安高層會議，討論未來國際政經變遷局勢下，台灣整體經濟情勢及國安議題。行政院長蘇貞昌今天在行政院會指示有關部會，務必就總統交代的各項議題，妥為盤整相應對策，提供可運用的政策工具與資源，研提具體可行的方案措施。
行政院發言人羅秉成今天在院會後記者會轉述，蘇貞昌表示，蔡總統在月初已就當前經濟情勢做出穩定物價、照顧弱勢及強化金融應變機制等3面向指示，請行政團隊全力維持經濟成長動能，帶領人民平安度過，並為下一階段的新局，奠定穩固基礎。
蘇貞昌提到，政府上周已宣布再延長大宗物資等關鍵原物料減稅措施期限；同時延長受疫情衝擊業者的資金調度、減輕店家稅負等紓困措施期限，並宣布包含民眾購買電動機車補助，及住宅與商業服務業節能設備汰換補助等方案，多管齊下減輕人民負擔。
此外，蘇貞昌說，他也已核定明年度的全民健康保險一般保險費率維持不調漲，並為因應中央銀行利率升息，對抗通貨膨脹，政府決定全額吸收在學學生就學貸款、青年創業及紓困貸款增加的利息等。
另為降低通勤族負擔，他在昨天召開「行政院促進公共運輸使用方案」會議，經濟部已聯合10大通路業者成立「平價專區」，今日行政院會也通過「農民健康保險條例」部分條文修正草案，大幅提高農民保障，同時所增加的保費由政府負擔。
蘇貞昌表示，請各部會再一同努力，多方思考，以持續降低通膨衝擊、加大疫後振興力道，減輕人民負擔，以期加倍照顧國人。
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