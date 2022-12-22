正副議長選舉 綠中評會坐鎮台南、高雄

蔡英文總統昨天在臉書發文說明她在上月地方大選失利後的種種作為，這是她在民進黨敗選後首度詳細說明她認為的敗選原因，總結來看就是「與人民實際感受的落差」。這落差出現在很多面向，像是蔡政府說台灣經濟處於20年最好，但人民卻苦於物價上漲與實質薪資衰退；蔡政府說台灣不缺電，但近年卻頻頻大停電。

2022-12-22 16:59