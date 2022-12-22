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正副議長選舉 綠中評會坐鎮台南、高雄

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中評會主委賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供
民進黨中評會主委賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供

全台正副議長選舉25日登場，近年屢次引發爭議的台南市正副議長選情，再度受到關注。民進黨中評會主委賴瑞隆今天預告，25日將前往台南市議會民進黨團坐鎮，中評委管碧玲則前往高雄市議會民進黨團，確保黨籍議員票票入匭。

賴瑞隆指出，各縣市議長、副議長選舉應依照各地黨團決議一致性投票，違反黨團決議者，將採最嚴厲之黨紀處分，民進黨從政同志應恪遵黨章、黨綱及民進黨各項紀律規定。

根據「民進黨直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法」第六條規定，明定黨籍議員須依黨團決議進行一致性投票，未依決議投票本屬違紀行為，將依紀律評議裁決條例第三十三條、第四十條及公職候選人提名條例施行細則第十三條之二規定議處。

賴瑞隆說，民進黨面對選舉結果持續檢討反省，黨員同志更應團結一致，推動改革。他將於本週日上午10點前往台南市議會民進黨黨團，管碧玲則前往高雄市議會民進黨黨團，確保民進黨黨籍議員一致性投票。

賴瑞隆表示，若有跑票或違紀者，中評會將會處以最嚴厲的黨紀處分，他也再次提醒民進黨從政同志恪遵黨章黨綱及民進黨紀律規定，讓各界看見民進黨團結、改革的決心。

民進黨 賴瑞隆 投票

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