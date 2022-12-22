小三通分階復航 陳玉珍：愧對台商、籲增兩岸直飛航班

行政院會今宣布小三通分階段啟動復航，首波開放以金馬地區民眾優先，未包含台商中轉，實施期間從明年1月7日到2月6日。金門選區的國民黨立委陳玉珍發文表示，雖然跟期待有差距，但「先求有，再求好」，未包含台商是「愧對」台商，呼籲政府應增加兩岸直飛的航班。

陳玉珍在臉書發文指出，雖然她個人還是覺得門開的不夠大、不夠快，但對中央在春節前能夠宣布開放讓金馬人民在春節前後可透過小三通進出國門，也算是一份冬至團圓禮。

而此次春節專案未包含台商，台商返台團圓的路還是困難重重，希望中央仍應考量台商也是我國國人，他們出外打拼，想要春節回家團圓而不可得，實在「愧對他們」。

陳玉珍表示，中央應增加兩岸直飛的航班，有更多的航班，讓他們可以回家與家人團聚。

現只能「先求有，再求好」，先讓在金門的鄉親跟陸配，以及在大陸各地求學、就業的金馬鄉親，今年可以透過小三通回鄉團圓，讓金門鄉親的需求先得到滿足，再來繼續爭取台商權益，希望最終讓小三通完全復航，再創金門的觀光榮景。