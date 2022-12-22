快訊

騰訊主席馬化騰：內部貪腐問題「嚇死人」 很多業務該砍就砍掉

冬至美景！一張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：今天特別清楚

立院初審通過 人民團體名稱不得有歧視或仇恨性文字

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院內政委員會今天審查人民團體法部分條文修正草案等案，邀請內政部代理部長花敬群（右起）、移民署署長鍾景琨、警政署署長黃明昭列席備答詢。記者許正宏／攝影
立法院內政委員會今天審查人民團體法部分條文修正草案等案，邀請內政部代理部長花敬群（右起）、移民署署長鍾景琨、警政署署長黃明昭列席備答詢。記者許正宏／攝影

立法院內政委員會今天初審通過《人民團體法》條文修正草案，增訂人民團體的名稱不得與現有已許可的團體相同，以及易使人誤認與政府機關、政府捐助之財團法人、營利團體有關，或者是具有歧視或仇恨性的文字。

立法院內政委員會今天審查《人民團體法》及《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文修正草案，邀請內政部代理部長花敬群、警政署長黃明昭等人列席報告，並備質詢。

根據初審通過條文，未來人民團體的名稱不得與現有已許可的團體相同，也不能使人誤認其與政府機關、政府捐助的財團法人、營利團體有關，以及不得有歧視性或仇恨性的文字。

初審通過條文也規範，除了法規另有規定之外，人民團體章程得訂明召開會員（會員代表）大會、理事會、監事會時，以視訊會議或其他經中央主管機關公告的方式為之。

另外，立法院內政委員會今天也進行《槍砲彈藥刀械管制條例》逐條審查，針對自首報繳槍砲、彈藥者，現行條文規定可以減輕或免除其刑，民進黨立委陳明文提案刪除免除其刑。

黃明昭強調，現在開完槍就跑到派出所自首的犯罪型態比比皆是，警政署認為要與時俱進，支持打擊犯罪的用心。花敬群則表示，不要為了好做事製造打擊犯罪的困擾，大家要有態度，不要在那邊講法理，「第一線的治安，不是講法理就可以解決的」。

與會的法務部代表指出，大家對於打擊犯罪的決心立場一致，法務部與內政部警政署都是站在同一陣線，不過就法例上而言，本來就會視個案審酌情節輕重，「到底是真心的還是想要自首」。

司法院代表則說，他們了解行政部門的用心良苦，但是個案情況很多，現行規定也不是一定要免除其刑，法官本就是依照個案審酌，而且不能排除有個案是真心悔改，如果拿掉免除其刑，恐怕會造成不公平。

花敬群認為，有時候事情要反向思考，不能只從單一面向來看，「明明出問題，還是抵死不從，可能傷害更大」，大家在法理的討論跟溝通上，腦袋瓜要能夠轉，這是他的提醒。

民進黨立委莊瑞雄表示，立法院知道警政署打擊犯罪的決心，但是行政部門應該要先溝通，如果大家還是這麼堅持，就請提出行政院版本，「現在是立法院內政委員會沒問題，行政部門意見分歧，你們讓我們看笑話」。

立法院內政委員會召委、民進黨立委王美惠表示，大家都想要解決問題，而不是要製造問題，由於多數條文無法達成共識，因此宣布全案保留，另外擇期再進行審查。

立法院 民進黨

延伸閱讀

自首報繳槍械可免刑？行政、司法單位喬不定

高嘉瑜炮轟他不適任內政部 花敬群：批評有過度要反駁

打炒房條例 立院過頭關

花敬群：房價將軟著陸

相關新聞

賴清德點出三大敗選原因 蘇貞昌回應了

行政院長蘇貞昌今（22）日針對副總統賴清德所提到的三大敗選原因回應，敗選一定有很多原因，這個時候各界願意提出指教。

小三通分階復航 陳玉珍：愧對台商、籲增兩岸直飛航班

行政院會今宣布小三通分階段啟動復航，首波開放以金馬地區民眾優先，未包含台商中轉，實施期間從明年1月7日到2月6日。金門選...

躲了700多天…蔡總統發文檢討敗選 將開記者會？

蔡總統已740天沒接受媒體提問，跨年前會有機會？總統蔡英文22日於臉書發文承認，執政團隊沒有看到經濟數字與人民真實感受的落差...

立院初審通過 人民團體名稱不得有歧視或仇恨性文字

立法院內政委員會今天初審通過《人民團體法》條文修正草案，增訂人民團體的名稱不得與現有已許可的團體相同，以及易使人誤認與政...

綠營再拿疫苗說嘴 印證蔡總統「施政與人民感受有落差」

蔡英文總統昨天在臉書發文說明她在上月地方大選失利後的種種作為，這是她在民進黨敗選後首度詳細說明她認為的敗選原因，總結來看就是「與人民實際感受的落差」。這落差出現在很多面向，像是蔡政府說台灣經濟處於20年最好，但人民卻苦於物價上漲與實質薪資衰退；蔡政府說台灣不缺電，但近年卻頻頻大停電。

【重磅快評】郭董賴神說實話 驚醒蔡英文權力恐慌症

蔡總統臉書突發選後檢討，聲稱「人民選擇給民進黨嚴重警示，必須嚴肅以對」。敗選快滿月，總統如夢初醒，強調重大政務不因選舉結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。