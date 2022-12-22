立院初審通過 人民團體名稱不得有歧視或仇恨性文字

立法院內政委員會今天初審通過《人民團體法》條文修正草案，增訂人民團體的名稱不得與現有已許可的團體相同，以及易使人誤認與政府機關、政府捐助之財團法人、營利團體有關，或者是具有歧視或仇恨性的文字。

立法院內政委員會今天審查《人民團體法》及《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文修正草案，邀請內政部代理部長花敬群、警政署長黃明昭等人列席報告，並備質詢。

根據初審通過條文，未來人民團體的名稱不得與現有已許可的團體相同，也不能使人誤認其與政府機關、政府捐助的財團法人、營利團體有關，以及不得有歧視性或仇恨性的文字。

初審通過條文也規範，除了法規另有規定之外，人民團體章程得訂明召開會員（會員代表）大會、理事會、監事會時，以視訊會議或其他經中央主管機關公告的方式為之。

另外，立法院內政委員會今天也進行《槍砲彈藥刀械管制條例》逐條審查，針對自首報繳槍砲、彈藥者，現行條文規定可以減輕或免除其刑，民進黨立委陳明文提案刪除免除其刑。

黃明昭強調，現在開完槍就跑到派出所自首的犯罪型態比比皆是，警政署認為要與時俱進，支持打擊犯罪的用心。花敬群則表示，不要為了好做事製造打擊犯罪的困擾，大家要有態度，不要在那邊講法理，「第一線的治安，不是講法理就可以解決的」。

與會的法務部代表指出，大家對於打擊犯罪的決心立場一致，法務部與內政部警政署都是站在同一陣線，不過就法例上而言，本來就會視個案審酌情節輕重，「到底是真心的還是想要自首」。

司法院代表則說，他們了解行政部門的用心良苦，但是個案情況很多，現行規定也不是一定要免除其刑，法官本就是依照個案審酌，而且不能排除有個案是真心悔改，如果拿掉免除其刑，恐怕會造成不公平。

花敬群認為，有時候事情要反向思考，不能只從單一面向來看，「明明出問題，還是抵死不從，可能傷害更大」，大家在法理的討論跟溝通上，腦袋瓜要能夠轉，這是他的提醒。

民進黨立委莊瑞雄表示，立法院知道警政署打擊犯罪的決心，但是行政部門應該要先溝通，如果大家還是這麼堅持，就請提出行政院版本，「現在是立法院內政委員會沒問題，行政部門意見分歧，你們讓我們看笑話」。

立法院內政委員會召委、民進黨立委王美惠表示，大家都想要解決問題，而不是要製造問題，由於多數條文無法達成共識，因此宣布全案保留，另外擇期再進行審查。