躲了700多天…蔡總統發文檢討敗選 將開記者會？

蔡總統已740天沒接受媒體提問，跨年前會有機會？總統蔡英文22日於臉書發文承認，執政團隊沒有看到經濟數字與人民真實感受的落差，需要深切檢討。她也透露下周將召開國安會議，並將方案盤整後一起對外說明。外界猜測蔡英文將召開記者會，她已有740天沒公開接受記者提問。

人民不會一直給機會

蔡總統21日晚間在臉書發表長文指出，這段時間以來的選後檢討，各界都有提出許多意見，無論與選舉結果有沒有直接關係，都是人民對執政團隊的心情及感受的總整理，執政團隊不能不警惕，要檢討、整隊、前進。

她說，執政的人常看國家整體表現，但數字背後的虛實與人民感受的落差，也必須要檢討、檢視。

她細數從2014年以來，人民多次沒有跟民進黨站在一起，但經過深切檢討後還是能獲得人民支持，選舉有勝有敗；透過每一次選舉的集體決定，人民可以讓一個政黨贏了一次的選舉，但絕不會因此就縱容，無條件的支持到底；她承認，必要時，人民會再一次展現意志收回支持，把機會給另一個政黨。

將盤整方案對外說明

蔡總統指出，在2023年即將來到的經濟變局，執政團隊更要打起精神，在帶領人民平安度過變局的同時，也要為下一階段的新局打好基礎。在選後的這幾個禮拜，除了一般公務，以及接待外國訪團外，她都和執政團隊不斷地討論未來的局勢，及前階段施政不足之處。

她強調，執政團隊不會讓國家的重要政務，因為選舉結果而有所停滯。蔡總統將於下周將陸續召開國安高層會議，就未來國際政經變遷局勢下，台灣整體的經濟情勢，以及國安議題進行討論。並且在盤整行政院與各部會共同準備的方案後，我會對外向大家報告說明。

超過700天未接受提問

蔡總統最後一次接受媒體提問是在2020年12月12日，之後雖然有召開記者會，但並未接受提問。她因地方九合一大選敗選而辭去黨主席時，也沒有接受媒體提問，念完稿就直接快速離開。資深媒體人黃揚明曾在臉書發文質疑，蔡總統還要逃避媒體提問多久？

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