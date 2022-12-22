【重磅快評】郭董賴神說實話 驚醒蔡英文權力恐慌症

蔡總統臉書突發選後檢討，聲稱「人民選擇給民進黨嚴重警示，必須嚴肅以對」。敗選快滿月，總統如夢初醒，強調重大政務不因選舉結果停滯，還預告下周要開國安會議。總統小編冬夜急文，像是怕人民不知總統選後仍有打卡上班，顯然郭台銘的「禽獸食祿」，以及賴清德「礦坑中的金絲雀」驚醒偏安在蘇內閣背後的蔡英文。

2022已近尾聲，蔡政府從敗選後一直處於鬼打牆狀態，沒人檢討內閣施政，民進黨公職不以大敗為恥。內政部長趁選輸起哮喘，跳船去主持節目，躲過掃黑；數發部長豪擲上百億預算玩辦公室裝潢，自嗨作秀點麵線，無視網路詐騙泛濫；司法不查豆腐渣工程，忙替民進黨沒收選舉結果拚改選；衛福部除了「指酥為餃」搞砸食品業者的大陸生意，還在黑BNT疫苗，結合側翼出征郭台銘。蘇貞昌為保閣揆大位，持續抗中保台認知作戰。

蔡英文除在2012年承認總統大選失敗，至今從沒說過「敗選」二字，她的小編不能寫出讓她親口承認「敗選」的文稿，只能稱「選舉結果不盡人意」。每次民進黨談反省就像詐騙集團，執政團隊無視責任政治，敗選升官尸位素餐。儒家文化裡，恥是人與禽獸之別，難怪郭台銘臉書寫下「殿陛之間，禽獸食祿」，不到一天逾十萬人按讚。

郭台銘戳破滿朝充斥朽木禽獸的真相，躲在總統府裡的蔡英文本可充耳不聞；但為選總統走入人群的賴清德不只聽到了，更聲嘶瞠目地回應社會：敗選訊息是礦坑中的金絲雀，對民意已讀不回，更大危機還在後面。黨內質疑檢討獨漏蔡總統，賴神面對基層，直指論文抄襲和黑金是敗選主因，劍指英系，形同藉釐清政治責任，打響改革形象。

敗選後神隱的蔡英文，被迫回應賴神指控「對民意已讀不回」，她的小編連夜發臉書，說明總統選後持續和執政團隊檢討施政不足之處，強調要對民意「嚴肅以對」。總統警告賴神「國政我作主」，但她堅持是國家整體表現與民眾感受有落差，言下之意是人民感受有問題。臉文引來網民一片噓聲，大酸「先開記者會給人問到飽啦」。

說穿了，人民和郭董罵得再犀利大聲，比不上賴清德的出征起手式，總統被嚇到搬出國安會來應對未來黨主席「向黨員報告」。問題是，只要總統不從自己洗心革面，就算是開國安會，能平息朽木與禽獸激發出的民意海嘯嗎？