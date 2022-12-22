小三通恐釀防疫破口？ 蘇貞昌：已交代部會充足準備

行政院今拍板小三通專案，第一階段以金馬民眾及陸配為主。媒體詢問，國民黨認為開得不夠快，許多民眾則擔心中國大陸疫情失控，恐造成防疫破口。行政院長蘇貞昌今天表示，離島的醫療量能確實非常薄弱，他已交代相關部會，一方面要讓金馬民眾好好回家團圓；一方面也要做充足準備，不能讓疫情有任何破口。

蘇貞昌今出席「第22屆公共工程金質獎」頒獎典禮前受訪表示，國人看到中國的疫情這樣子再起，而且看起來情況嚴重，且中國又是蓋牌不公布，所以非常擔心，就如同當初2019年新冠肺炎一發生時，中國也是不公布，幸好台灣當時警覺，是全世界最早登機檢疫的國家，守住民眾健康一路到這裡。

蘇貞昌說，但金馬的鄉親過年要回鄉團聚，這也是國人最重要的習俗，他在上周院會就已交代，盡量給金馬的鄉親甚至陸配，方便能回到金馬過年團圓，現在已經要做了。不過還是要注意中國疫情，以及離島的醫療量能確實非常薄弱，他在早上院會交代相關部會，一方面要幫忙金馬鄉親好好回家團圓；一方面也要做相關的充足準備，不能讓疫情有任何破口。未來，如果能很順利成功，還可以進一步、一步步地開放。