五萬資本額拿風電業務特許許可 藍委質疑「特權關說」

預定經營離岸風電吊掛業務的海立航空，傳出原本交通部不同意設立，但在經濟部長王美花打電話關切後，民航局火速放行，國民黨立委洪孟楷今質疑，直升機行業是特許行業，但海立航空其中一位法人台灣海力公司的資本額只有5萬元，放行個案是常態？還是特權？

國民黨立法院黨團今舉行記者會，洪孟楷表示，有媒體揭露海力公司籌設海立航空，遭到民航局退案不予以同意，但後來王美花打電話給交通部長王國材「溝通」之後，開了綠燈，同意海立航空籌設。

洪孟楷指出，依規定，普通航空業籌設實收資本額需5千萬元，因直升機行業是特許行業，本國法人資本額必須超過50%，所以海立航空公司拆成2,550萬元和2,450萬元，剛好本國資本額占51%，外國資本額占49%；但其中一位法人台灣海力公司的資本額只有5萬元。

洪孟楷批評，5萬元連一部機車都買不到，甚至連性能好一點的空拍機都不只5萬元，今年4月才成立的公司，設立在台北市民權東路三段上的商業大樓內，光是同一地址，就有30家公司，其中包括了旅行社、豬排飯小吃店、太陽能公司等。

一張辦公桌、一位負責人兼董事，到底有何通天本領，能讓經濟部、交通部兩大部長為其「溝通」、「協調」後，火速放行、同意籌備許可？

洪孟楷也表示，到底有多少案子經王美花「溝通」、「協調」後放行？是常態？還是特權？一旦拿到籌備許可之後，海立航空就可對外募資、向銀行貸款，一如國民黨團揭露「小吃店賣黑心快篩試劑」的翻版；難道經濟部、交通部部長都認同這樣的經營模式？

國民黨立委費鴻泰表示，經濟部長關說交通部長，讓資本額只有5萬元的公司拿到普通航空特許許可，王美花和王國材必須對國人說清楚，但是國人也都知道，除非民進黨下台，否則不會有答案。