快訊

集氣！60歲蔡小虎暴吐送醫急救 未來2天成關鍵期

國發所止血！碩專班、博班驚傳停招 台大回應了

澤倫斯基「抗戰第300天」訪美演說：能說服美國的決心？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五萬資本額拿風電業務特許許可 藍委質疑「特權關說」

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷（圖左）質疑，直升機行業是特許行業，但海立航空其中一位法人台灣海力公司的資本額只有5萬元，放行個案是常態？還是特權？圖／國民黨團提供
國民黨立委洪孟楷（圖左）質疑，直升機行業是特許行業，但海立航空其中一位法人台灣海力公司的資本額只有5萬元，放行個案是常態？還是特權？圖／國民黨團提供

預定經營離岸風電吊掛業務的海立航空，傳出原本交通部不同意設立，但在經濟部長王美花打電話關切後，民航局火速放行，國民黨立委洪孟楷今質疑，直升機行業是特許行業，但海立航空其中一位法人台灣海力公司的資本額只有5萬元，放行個案是常態？還是特權？

國民黨立法院黨團今舉行記者會，洪孟楷表示，有媒體揭露海力公司籌設海立航空，遭到民航局退案不予以同意，但後來王美花打電話給交通部長王國材「溝通」之後，開了綠燈，同意海立航空籌設。

洪孟楷指出，依規定，普通航空業籌設實收資本額需5千萬元，因直升機行業是特許行業，本國法人資本額必須超過50%，所以海立航空公司拆成2,550萬元和2,450萬元，剛好本國資本額占51%，外國資本額占49%；但其中一位法人台灣海力公司的資本額只有5萬元。

洪孟楷批評，5萬元連一部機車都買不到，甚至連性能好一點的空拍機都不只5萬元，今年4月才成立的公司，設立在台北市民權東路三段上的商業大樓內，光是同一地址，就有30家公司，其中包括了旅行社、豬排飯小吃店、太陽能公司等。

一張辦公桌、一位負責人兼董事，到底有何通天本領，能讓經濟部、交通部兩大部長為其「溝通」、「協調」後，火速放行、同意籌備許可？

洪孟楷也表示，到底有多少案子經王美花「溝通」、「協調」後放行？是常態？還是特權？一旦拿到籌備許可之後，海立航空就可對外募資、向銀行貸款，一如國民黨團揭露「小吃店賣黑心快篩試劑」的翻版；難道經濟部、交通部部長都認同這樣的經營模式？

國民黨立委費鴻泰表示，經濟部長關說交通部長，讓資本額只有5萬元的公司拿到普通航空特許許可，王美花和王國材必須對國人說清楚，但是國人也都知道，除非民進黨下台，否則不會有答案。

交通部長 洪孟楷 王美花

延伸閱讀

影／資本額5萬公司包離岸風電惹議 藍委：「綠能」什麼都能

資本額5萬公司包離岸風電惹議 王國材：一年投資要達到5千萬才會核准

開後門？資本額5萬公司包離岸風電業務 王國材：依法規同意籌設

台中會展中心西側延宕 王美花承諾：重估財務明年3月報院

相關新聞

五萬資本額拿風電業務特許許可 藍委質疑「特權關說」

預定經營離岸風電吊掛業務的海立航空，傳出原本交通部不同意設立，但在經濟部長王美花打電話關切後，民航局火速放行，國民黨立委...

約談高虹安後北檢插上民進黨黨旗 綠委再爆：前天門禁又故障

台北地檢署日前搜索、複訊新竹市長當選人高虹安後，遭「陳抗客」田山盛國闖入頂樓露台插上民進黨綠色黨旗，民進黨立委劉建國想了...

小三通分階段復航 府：盼為疫後兩岸健康有序交流起點

小三通分階段復航露曙光，陸委會今天在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」，預計首波開放以金馬地區民眾優先，實施期間自...

蔡英文總統說要檢討、整隊前進 立委舉六四學運歌詞

蔡英文總統昨在臉書發文說下周要召開國安會議，並在選後檢討、整隊、前進，民眾黨立委邱臣遠今天表示，「蔡總統臉書怎麼好像在檢...

修法管制民間使用抖音？政院：現階段僅蒐集資料

政府禁止公部門使用抖音，但是否要進一步擴及民間管制，行政院資通安全會報26日將開會討論。行政院發言人羅秉成今天表示，政院...

警政署獲政府服務獎 蘇貞昌期許「有政府、會做事」

以「無劇本演習」精進訓練遭遇重大危安事件時的應變機制與人員，警政署獲得「政府服務獎」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。