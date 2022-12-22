快訊

集氣！60歲蔡小虎暴吐送醫急救 未來2天成關鍵期

國發所止血！碩專班、博班驚傳停招 台大回應了

澤倫斯基「抗戰第300天」訪美演說：能說服美國的決心？

蔡英文總統說要檢討、整隊前進 立委舉六四學運歌詞

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
蔡英文總統。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統。記者潘俊宏／攝影

蔡英文總統昨在臉書發文說下周要召開國安會議，並在選後檢討、整隊、前進，民眾黨立委邱臣遠今天表示，「蔡總統臉書怎麼好像在檢討人民」，論文抄襲事件頻傳，令人民反感，造成民進黨在九合一選舉中大敗，尤其國安局長陳明通被視為頭號戰犯，雖然神隱中，但目前也是穩如泰山，蔡總統在檢討的臉書文中隻字未提論文事件，批檢討方式有問題。

邱臣遠說，立委蔡適應論文遭質疑抄襲，但解套方式竟然是在選罷法排黑條款修法提案中，要求把學歷從選舉公報上拿掉，「哪壺不開提哪壺」，學位剛被撤銷不久就提此案，到底是無知還是掩耳盜鈴、自欺欺人？

邱臣遠說，蔡適應的行為讓他想起大陸六四學運歌曲「歷史的傷口」，曲中「蒙上眼睛就以為看不見，捂上耳朵就以為聽不到」兩句歌詞，正是目前蔡政府和民進黨上上下下面對九合一選舉敗選的檢討寫照。

民眾黨立委邱臣遠（右）今天說，大陸六四學運歌曲「歷史的傷口」歌詞「蒙上眼睛就以為看不見，捂上耳朵就以為聽不到」，正是目前蔡政府和民進黨上上下下面對九合一選舉敗選的檢討寫照。記者歐陽良盈／攝影
民眾黨立委邱臣遠（右）今天說，大陸六四學運歌曲「歷史的傷口」歌詞「蒙上眼睛就以為看不見，捂上耳朵就以為聽不到」，正是目前蔡政府和民進黨上上下下面對九合一選舉敗選的檢討寫照。記者歐陽良盈／攝影

九合一選舉 邱臣遠 蔡英文

延伸閱讀

蔡英文總統坦言執政與人民感受有落差 柯文哲：唉！懶得評論

網憶當年油電雙漲被罵翻如今民眾卻「惦惦」？ 眾人指關鍵：要自立自強

【重磅快評】朽木、禽獸居廟堂 蔡政府驚似東漢末年

郭台銘透露昔買疫苗是獲「恩准」 侯友宜回應了

相關新聞

五萬資本額拿風電業務特許許可 藍委質疑「特權關說」

預定經營離岸風電吊掛業務的海立航空，傳出原本交通部不同意設立，但在經濟部長王美花打電話關切後，民航局火速放行，國民黨立委...

約談高虹安後北檢插上民進黨黨旗 綠委再爆：前天門禁又故障

台北地檢署日前搜索、複訊新竹市長當選人高虹安後，遭「陳抗客」田山盛國闖入頂樓露台插上民進黨綠色黨旗，民進黨立委劉建國想了...

小三通分階段復航 府：盼為疫後兩岸健康有序交流起點

小三通分階段復航露曙光，陸委會今天在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」，預計首波開放以金馬地區民眾優先，實施期間自...

蔡英文總統說要檢討、整隊前進 立委舉六四學運歌詞

蔡英文總統昨在臉書發文說下周要召開國安會議，並在選後檢討、整隊、前進，民眾黨立委邱臣遠今天表示，「蔡總統臉書怎麼好像在檢...

修法管制民間使用抖音？政院：現階段僅蒐集資料

政府禁止公部門使用抖音，但是否要進一步擴及民間管制，行政院資通安全會報26日將開會討論。行政院發言人羅秉成今天表示，政院...

警政署獲政府服務獎 蘇貞昌期許「有政府、會做事」

以「無劇本演習」精進訓練遭遇重大危安事件時的應變機制與人員，警政署獲得「政府服務獎」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。