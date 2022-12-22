蔡英文總統說要檢討、整隊前進 立委舉六四學運歌詞
蔡英文總統昨在臉書發文說下周要召開國安會議，並在選後檢討、整隊、前進，民眾黨立委邱臣遠今天表示，「蔡總統臉書怎麼好像在檢討人民」，論文抄襲事件頻傳，令人民反感，造成民進黨在九合一選舉中大敗，尤其國安局長陳明通被視為頭號戰犯，雖然神隱中，但目前也是穩如泰山，蔡總統在檢討的臉書文中隻字未提論文事件，批檢討方式有問題。
邱臣遠說，立委蔡適應論文遭質疑抄襲，但解套方式竟然是在選罷法排黑條款修法提案中，要求把學歷從選舉公報上拿掉，「哪壺不開提哪壺」，學位剛被撤銷不久就提此案，到底是無知還是掩耳盜鈴、自欺欺人？
邱臣遠說，蔡適應的行為讓他想起大陸六四學運歌曲「歷史的傷口」，曲中「蒙上眼睛就以為看不見，捂上耳朵就以為聽不到」兩句歌詞，正是目前蔡政府和民進黨上上下下面對九合一選舉敗選的檢討寫照。
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