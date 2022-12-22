修法管制民間使用抖音？政院：現階段僅蒐集資料

政府禁止公部門使用抖音，但是否要進一步擴及民間管制，行政院資通安全會報26日將開會討論。行政院發言人羅秉成今天表示，政院有專案在審視，現階段僅在蒐集相關立法和其他國家實施情形，由相關部會本於權責蒐集研析，政院並未下任何指示要朝哪個方向規畫。

羅秉成今天在行政院會後記者會表示，包括抖音在內的陸製社交媒體app，政府公部門已再度重申，要求不可使用陸製資通訊產品。政院有專案在審視，包括盤點公部門禁用及限制有無落實，也在各方面了解所產生影響，教育部在媒體識讀上也要提醒國人注意，這些內容不僅可能危害兒少健康，也有一些假訊息、認知操作情形。

至於是否用法律加以管制，羅秉成說，這在國際上的做法不同，大部分採取做法是類似我國，用行政命令或以法律方式，限制公部門使用陸製app包括抖音；只有印度採取較高度管制，以專法限制民間使用，這在國際做法上較少見，成效如何也有待觀察。

羅秉成說，畢竟禁止某種app使用，需要法律授權，是否有制定必要、在其他國家實施成效如何，能不能達到封鎖或屏蔽效果，需要更多討論和更多資料蒐集研究。政院現階段僅在蒐集相關立法和其他國家實施情形，並未下任何指示要朝哪個方向規畫，技術是否可行、法律能否明確合理化，都要注意。

羅秉成表示，我國是法治國家，禁用或限制影響到人民生活及自由，政府要非常審慎評估。國人關切此議題是好事，因為知道其危害所在，若平台業者或相關媒體能本於自律，抑制危害性言論最好不過，單靠自律當然不夠，若要用法律去管制，台灣是珍惜言論自由的國家，相關立法需審慎評估。