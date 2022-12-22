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享受熊好券再告監院？游淑慧嗆柯文哲「連登錄都困難」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
熊好券推出終極加碼，結果超支預算。報系資料照
熊好券推出終極加碼，結果超支預算。報系資料照

台北市政府振興方案「熊好券」於截止前3天推出終極加碼，市長柯文哲挨批卸任前大撒幣，短短3天內花8300萬元第二預備金，台北市議員游淑慧還批，若其中有問題不排除送監察院。柯今反嗆不要享受完好事再去告監察院，游淑慧再回嗆，「所以沒有用就可以告嗎？」她就是一次都沒有用過，因為連登錄都有困難。

柯文哲上午在就職八周年記者會後受訪，對於議員因熊好券大撒幣，認為超支要送監察院調查，但柯文哲說，先問她他有沒有刷？使用了？不要享受完好事再去告監察院。游淑慧隨後也在反嗆，「當機死當，還要說嘴？」柯文哲花錢不手軟，蔣萬安辛苦要善後，不要那麼自戀政績。

游淑慧指出，熊好券的推動，她有權力說幾句話，因為曾積極響應和協助行銷。去年曾協助柯市長行銷熊好券，還應柯市府的邀，扮演了韓劇魷魚遊戲的娃娃。

游淑慧表示，既然幫忙行銷，當然也要響應登錄和參與，誰知道她登錄時，就遇到「台北通」掉漆，系統承載過大流量，無法登入，試過幾次後放棄。所以，回復柯文哲的酸言酸語，她從沒有使用過熊好券，因為台北通的系統太掉漆。這就是柯市政，只講噱頭和話題，但執行總是粗糙又掉漆。

游淑慧也說，這次熊好券終極加碼，規畫那麼混亂，她反問柯文哲，「你自己有沒有用，來得及用嗎？」柯市長卸任前才撒幣，推了這個政策，錢花公帑，人情他做，但卻讓下任市長來善後。

游淑慧表示，議會只是想知道，錢都流到那些商家的口袋，雨露均沾還是獨厚特定？有這麼敏感嗎，從去年到現在，只要有人問「錢怎麼花」？柯就急跳腳。但官員越跳腳，民代更該查有沒有鬼？好的她推，不好她問，天公地道，且每次熊好券活動，「台北通」就當，是障礙大考驗。

游淑慧 柯文哲 監察院 熊好券

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