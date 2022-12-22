就職前會楊文科談竹竹苗合併？高虹安：會訂負責任方案

準新竹市長高虹安今早再度現身新竹縣政府縣長室，這是繼上月9日會見新竹縣長楊文科後，雙方再度會面，由於新竹縣府19日才公布大新竹合併可行性評估「竹竹苗合併」最適合，今天是否聚焦竹竹苗合併受關注，高虹安表示，未來新竹縣市會進行相關討論，並訂出負責任方案，但一切須依中央態度為準。

高虹安認為，「合併」跟「合作」必須分開談，她說，合併牽涉國土規畫，而第7都是「竹竹苗」還是「竹竹」，這些事情未來新竹市政府會透過合併升格專案辦公室處理，未來新竹市會與新竹縣、苗栗縣啟動討論，會後會選擇對民眾最有利的方案執行，但合併或升格能否成行，必須視中央態度而定。

新竹縣長楊文科日前透過舉辦論壇問中央「為何不乾脆國土行政區重新畫分，把多年爭議的縣市合併、升格問題一次解決？」高虹安今天表示，「地方制度法若沒有調整，竹竹合併升格是無法進行的。」