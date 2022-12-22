陳吉仲動向？ 陳超明：很適合當行政院長「把鄭文燦幹掉」

外傳內閣即將改組，立法委員關心農委會主委陳吉仲的動向，陳吉仲表示，從學校來就要回到學校；立委陳超明說，陳吉仲很適合做行政院長，可以「把鄭文燦幹掉」。

立法院經濟委員會今天審查農民健康保險條例修正條文；陳超明問陳吉仲，未來是否留任，接任農業部長，他稱讚陳吉仲「很適合當行政院長」、「把鄭文燦幹掉」。

陳吉仲說，他來自學校，就要回到學校去；他答應陳超明的政策承諾一定會做到，他來自學校就要回到學校，政務官不可能永遠在一個位子上，至少將來回顧時，可以知道在大家一起努力下，自己做過哪些事。

立委邱志偉說，跟陳吉仲共識這麼久，外界對陳吉仲有不同的看法，但他給陳高度肯定，「今天是最後一次質詢？」陳吉仲一時語塞，笑而不答。

立委呂玉玲也關切陳吉仲是否要回學校，陳吉仲說，他本來就從中興大學來，借調時間到了，就要回學校去，呂玉玲說，呂玉玲則回「那就順著你的真心走吧」。

陳吉仲從106年5月20日開始借調為農委會副主委，借調一次四年，可延長一次共八年。