藍委不捨王美惠受到委屈 「妳真的是我們的好姊妹」

民進黨在嘉義市長選舉落敗，民進黨中常委陳茂松昨天指控，民進黨立委王美惠的服務處主任支持國民黨候選人黃敏惠，王美惠今天受訪時數度哽咽，國民黨立委游毓蘭表示，嘉義市民對王美惠都讚譽有加，自己到嘉義終於了解什麼叫做為民服務，「妳真的是我們的好姊妹」。

民進黨昨天舉行中執會，根據與會者轉述，陳茂松在會中發言時點名，王美惠的地方服務處主任徐文志在LINE群組公開支持黃敏惠，王美惠今天在立法院受訪時數度哽咽，「他的心態是什麼，我到現在想不通」。

立法院內政委員會今天審查《人民團體法》、《人口販運防制法》、《槍砲彈藥刀械管制條例》等條文修正草案，由於今天適逢冬至，擔任會議主席的王美惠也特別招待在場的部會官員、立委及媒體記者熱紅豆湯圓湯。

國民黨立委游毓蘭質詢時表示，自己要特別感謝會議主席王美惠，今天她看到新聞，王美惠真的受到委屈了，而且她上個禮拜人就在嘉義市，每個人都對王美惠讚譽有加，「我到那邊終於了解，什麼叫做為民服務，妳真的是我們的好姐妹」。

另外，國民黨立委翁重鈞質詢時也提到，感謝主席招待的紅豆湯，對於王美惠這幾天受到的委屈，「我要表示覺得不捨」。

王美惠上午受訪時表示數度哽咽，她要感謝嘉義市民讓民進黨長大，同時感謝嘉義市民、全國人民看到王美惠的始終如一，今天是一年一度的冬至，祝福大家平安、身體健康，「感謝大家對我王美惠的照顧跟支持」。