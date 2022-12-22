衛福部祭限購令因應搶藥潮 藥師公會全聯會曝背後原因

中國大陸放寬新冠疫情管制措施，引起華人地區搶藥潮。衛福部將祭出限購令，請藥局規勸民眾買藥時「限量買藥」。衛福部長薛瑞元說，目前須與藥師公會全聯會討論，談妥後才會上路，初期會以含乙醯氨酚成分的藥品進行管制，但若中國疫情持續嚴重，不排除採取更嚴格管制措施。藥師公會全聯會理事長黃金舜說，行政院已公布將分階段恢復小三通，憂心中國透過小三通到金門大量搶藥，限購令有其必要。

黃金舜說，全聯會今上午已與衛福部食藥署開會協調，要求藥廠、藥局針對退燒藥、咳嗽藥進行管控，預計下午會再與食藥署討論限購盒數，主要是擔心中國透過小三通到金門搶藥，讓缺藥潮擴及全國。

黃金舜說，目前國內確實已出現零星搶藥潮，建議對於乙醯氨酚（acetaminophen）、布洛芬（ibuprofen）成分的退燒藥、咳嗽藥進行限制購買，全聯會也會持續關注國內用藥情形，而基層藥局經歷快篩、口罩實名制等經驗，配合衛福部限購令措施沒有問題。

台北市藥師公會理事長張文靜指出，現在市面上普拿疼確實有缺貨情形，主因不外乎民眾生病了需要吃藥，或看到大家都在買，擔心買不到，就買一盒放在家裡；另一因素是普拿疼藥廠今年營業額已到，已於源頭進行管控，藥局可以拿到的藥也變少了，因此自主控貨，只放少數藥品盒數在架上讓民眾購買。

若衛福部祭出限購令，基層藥師最擔心的是買藥民眾的情緒反彈，對藥師宣洩不滿情緒，讓藥師承受很大的壓力。張文靜說，衛福部祭出限購令前，應先有配套措施，建議有圖文、手板等資訊，方便基層藥師與民眾溝通，同時提醒民眾若服用過量乙醯氨酚成分藥品，恐損害肝功能，當藥師發現民眾一次購買多盒普拿疼，一定會進行衛教，也請民眾一次不要買太多。

至於立委賴惠員說，期盼衛福部應提供中國相關藥品，降低兩岸衝突。張文靜說，中國缺藥部分，應由中國向世界衛生組織（WHO）溝通協助，可以由世界各國共同協助。

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