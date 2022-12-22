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賴清德選黨魁政見會讓黨員發言 綠委：傾聽基層很重要

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄。本報資料照
民進黨立委莊瑞雄。本報資料照

民進黨主席補選，副總統賴清德同額競選，賴清德昨天在新北市三重舉辦首場「向黨員報告-政見發表會」，現場開放黨員發言，有黨員批評執政太傲慢，也有人表達兵役制度讓民進黨失去選票。民進黨立委范雲表示，選後檢討不能只問民意代表，基層聲音很重要，檢討過程大鳴大放是必須的。

民進黨立委莊瑞雄也說，傾聽平常聽不到的基層黨員聲音，處理非常好，讓外界看到勇於面對，相信賴清德可以扮演桶箍的角色，帶領民進黨往目標前進。

賴清德昨天舉辦首場競選黨主席政見發表會，會中開放黨員發言，范雲認為，開放黨員自由發問非常好，民進黨敗選後檢討，基層聲音很重要，沒有經過多元討論很難討論到要點，檢討的目的不是抓戰犯，相信未來賴清德擔任黨主席後，會重新調整方向，面對台灣未來跟挑戰。

莊瑞雄表示，民進黨敗選後檢討，賴清德不會只有自己的看法，敗選後大家把不滿講出來紓解是好事，也能傾聽平常聽不到基層的聲音，各界批評不管多嚴苛都會聽進去，處理非常好，也讓外界看到勇於面對，態度對了，接下來就是作法。

莊瑞雄說，賴清德未來上任黨主席後，要面對如何凝聚全黨力量去團結，並接觸過去沒有接觸的人，民進黨現在像一盤盤沙，賴清德要想辦法扮演桶箍的角色，團結民進黨變成一股最大力量繼續往前。

對於黨內檢討出現抓戰犯的情形，范雲說，其實黨內檢討的聲音很多，像是初選、論文、抗中保台路線是否要調整等問題，有各方聲音，不是只有抓戰犯。

民進黨 賴清德 莊瑞雄

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