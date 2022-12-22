綠營敗陳其邁要大家自我檢討 鄭文燦：參與的人都有責任

民進黨昨舉行中執會，據轉述，九合一敗選氣氛低迷，代理主席陳其邁也在會中提醒，現在應團結，不要都檢討別人，不檢討自己；桃園市長、2022大選檢討小組召集人鄭文燦表示，大家共同承擔選舉、執政成敗，希望經過挫折後，大家再起再生的過程，能真正回應到每個人民。

據轉述，昨陳其邁今天也在會中說，「最近常點名誰誰誰要檢討，難道大家不用檢討嗎」、「不要麥克風拿起來都檢討別人，不檢討自己」，他也強調，現在應該團結，提醒黨內同志謹言慎行。

鄭文燦今出席桃園楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程竣工前視察受訪回應，共同承擔選舉、執政成敗，這本來就是團結精神的表現，遇到困難、挫折，不必急於指責而要把問題找出來，每一個參與其中的人，都是有一分責任，這是共同面對困難的道理，希望經過挫折後，大家再起再生的過程，能真正回應到每個人民心中期待最好的政黨，這路也許有段時間，經過討論反省是必要的。